馬雲湖畔大學被迫改名 官方定性：擾亂秩序不得使用

中國阿里巴巴集團創辦人馬雲設立的“湖畔大學”招生日前喊停，更抹去“大學”二字。中國教育部今天發布意見直指，企業培訓機構使用“大學”字樣“擾亂了教育秩序”，即日起不得再使用。稍早消息稱，馬雲等人創設的湖畔大學，昨天被發現遭抹去門口校名後，又遭指微博已改名為“湖畔創研中心”。湖畔大學今天回應，改名是避免誤解，因為這並不是一所在教育體系中可獲得學歷的學校。

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湖畔大學被迫改名。據中國官方稱，擾亂秩序不得使用。據中央社今天報道說，中國教育部這項名為“關於規範‘大學’、‘學院’名稱登記使用的意見”的文件，被認為是針對外界議論不已的“湖畔大學”招生喊停且抹去“大學”二字，引發外界廣泛揣測，作出正式回應。

這項由中國教育部領銜、聯合公安部、民政部、國資委其他7個部門發布的意見提到，近年來一些企業內設培訓機構、社會組織，未經批准“冒用‘大學’、‘學院’名稱”，並對外展開宣傳、招生等活動，“造成社會公眾誤解，擾亂了教育秩序，產生了不良影響”。

據這項意見指出，對企業設立的、無需審批登記的內設培訓機構，有關部門要指導和督促其規範名稱使用行為，不得使用‘大學’、‘學院’字樣的名稱及簡稱，展開任何形式的宣傳等活動。中國教育部發展規畫司負責官員日前曾表示，清理整頓“大學”、“學院”名稱使用亂象，規範名稱登記使用行為，在於“確立社會主義辦學方向”。

英國金融時報日前報道，湖畔大畔因為受到當局施壓，原本3月底開始的新學年課程招生喊卡。理由是，中共當局對於馬雲創辦湖畔大學、影響社會這一舉動愈加生疑。該報指出，中共當局認為，湖畔大學有可能組織中國一流企業家“遵從馬雲的意志行動，而非黨的意志，這不被允許”。

就馬雲創設湖畔大學突改名，據校方解釋：避免誤解。中央社引述湖畔大學昨天回應，改名是避免誤解，因為這並不是一所在教育體系中可獲得學歷的學校。

據湖畔創研中心工作人員回應大河報豫視頻記者，更名後的湖畔創研中心仍在開課授課中。

中央社說，湖畔大學是由柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒等9名企業家和著名學者等在2015年共同發起創辦的組織，位於浙江杭州西湖浴鵠灣附近。根據其官網介紹，湖畔大學堅持公益性和非營利性，旨在培養擁有新商業文明時代企業家精神的新一代企業家，目標學員主要為創業3年以上的創業者。

據英媒金融時報4月間消息說，受到當局施壓，湖畔大學預計在3月底開始的新學年課程招生喊卡。湖畔大學原本有意設立的雲南分校，2020年底也突然中止招標。而馬雲向來動見觀瞻，尤其是2020年10月後，馬雲實際控制的螞蟻科技集團先是上市案臨時被叫停，然後阿里巴巴集團面臨反壟斷的調查和裁罰，外界關注馬雲及他一手創辦的事業命運接下來如何。但馬雲幾乎3個月才公開露一次面。