中俄核能源合作項目開工 習近平與普京視訊一同見證

中國國家主席習近平19日在北京以視訊方式與俄羅斯總統普京一同見證雙方的田灣核電站和徐大堡核電站開工儀式。這是雙方的一項核能合作項目。

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習近平強調，能源合作一直是兩國務實合作中分量最重、成果最多、範圍最廣的領域，核能是其戰略性優先合作方向，一系列重大項目相繼建成投產。19日開工的4台核電機組是中俄核能合作又一重大標誌性成果。

習近平指出，今年是“中俄睦鄰友好合作條約”簽署20周年。他同普京商定，將在更高水平、更廣領域、更深層次推進雙邊關係向前發展。面對世紀疫情疊加百年變局，中俄相互堅定支持，密切有效協作，生動詮釋了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的深刻內涵。

習近平並提出三點希望，包含堅持安全第一，樹立全球核能合作典範；堅持創新驅動，深化核能科技合作內涵；堅持戰略協作，推動全球能源治理體系協調發展。

普京則表示，俄方有信心同中方共同努力，順利、安全推進工程建設。今年是“俄中睦鄰友好合作條約”簽署20周年，俄中關係處於歷史最好時期和最高水平，他同習近平達成的各項共識均得到很好落實，兩國合作領域日益寬廣。

普京說，和平利用核能合作是俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的重要組成部分，相信19日開工的4台核電機組項目，不僅將為俄中關係進一步發展注入新的活力，也將助力實現碳達峰、碳中和目標，為應對全球氣候變化、實現人類可持續發展作出積極努力和貢獻。

據報道，田灣核電站7號、8號機組和徐大堡核電站3號、4號機組是2018年6月雙方領導人見證簽署的雙方核能領域一攬子合作協議中的重要項目，建成投產後年發電量將達到376億千瓦時，相當於每年減少二氧化碳排放3068萬噸。