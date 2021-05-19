中國網絡主播帳號1.3億！

根據最新一份行業發展報告顯示，中國網絡直播用戶規模在2020年底已經達到6.17億，佔中國網民的62.4%；網絡主播帳號累計超過1.3億。其中大多數主播月收入3000至5000元。24至30歲年齡段的主播最多，佔全部主播的近40%。直播平台打賞收入占行業收入75%左右，佔主播收入的35%至45%。

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直播行業熱，中國網絡主播帳號達1.3億，顯示直播行業熱。據中央社今天引述消息報道稱，由中國演出行業協會網絡表演（直播）分會18日發布的“2020年中國網絡表演（直播）行業發展報告”提出相關數據，指2020年中國網絡表演（直播）行業市場規模達到人民幣1930.3億元。中國網絡主播帳號累計超1.3億，大多數主播月收入3000至5000元。24至30歲年齡段的主播最多，佔全部主播的近40%。直播平台打賞收入占行業收入75%左右，佔主播收入的35%至45%。

據文化和旅遊部管理資料則顯示，截至2020年末，具有網絡表演（直播）經營資格的經營性網絡經營單位有5966家，其中光是在去年取得這項資格的就有3362 家，也就是直播行業規模在去年倍增。

據該報道說，中國直播行業近年蓬勃發展，在疫情之下，直播銷售更成為業者重要的經營手法，但也因此導致行業亂象層出不窮。官方制定多項相關法令，本月25日即將上路的“網絡直播營銷管理辦法（試行）”即規定直播主應在16歲以上、直播間要有分級管理制度等。