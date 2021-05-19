佩洛西呼籲世界領導人抵制北京冬奧會 北京憤怒

美國民主黨眾議院議長南希-佩洛西呼籲對2022年北京冬奧會進行 "外交抵制"，周三引起中國的憤怒回應。在中國外交部今天例行新聞發布會上，發言人趙立堅譴責說，"美國人的一些評論只不過是謊言和虛假信息。趙立堅還反駁說："這是美國典型的攻擊，註定要失敗。”他並說是"一些美國政客 "的 "卑鄙遊戲"。

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美國民主黨籍眾議院議長南希-佩洛西昨天呼籲對2022年北京冬奧會進行 "外交抵制"，周三即引起中國的憤怒回應。佩洛西是在一個關於中國人權的聽證會上說："我們不能假裝中國舉辦奧運會一切都好。"因為在美國抵制奧運會的呼聲越來越高。

佩洛西說，"如果舉行奧運會，那就讓我們進行外交抵制，"佩洛西主張。"讓我們不要給中國政府接待國家元首的榮譽。"

據法新社說，在中國外交部的新聞發布會上，顯示這一呼籲激怒了北京。中國外交部發言人趙立堅指，"美國人的一些評論只不過是謊言和虛假信息。“ 趙立堅反駁說："這是美國典型的攻擊，註定要失敗。” 趙立堅還批評這是 "擾亂、阻撓和破壞冬奧會籌備和舉辦的企圖"，同時譴責是 "一些美國政客 "的 "卑鄙遊戲"。

法新社說，北京在舉辦2008年奧運會後，將於明年2月成為世界上第一個同時舉辦夏季和冬季奧運會的城市。

法新社說，美國奧林匹克委員會（USOPC）的首席執行官薩拉-希爾施蘭德（Sarah Hirshland）卻反對抵制運動員，他說在大流行病結束的背景下，奧運會很重要。據她在給國際奧委會的信中說："世界已經度過了一年多的孤立、隔離和擔憂。看到 "來自世界各地的數千名運動員站在奧運會和殘奧會的火炬前，將標誌着在過去一年的困難之後出現崛起"。據美國奧林匹克委員會（USOPC）的首席執行官薩拉-希爾施蘭德補充說："對1980年和1984年奧運會的抵制玷污了奧林匹克歷史，表明將奧運會作為政治工具是一個錯誤。