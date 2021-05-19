山雨欲來？英媒“微妙”揭露劉鶴之子幕後斂財

《華爾街日報》上周報道，北京正考慮更換和美國的貿易談判代表，由中國國務院副總理胡春華取代原本的貿易代表劉鶴。中國商務部其後否認，但英國《金融時報》最新報道，指劉鶴的兒子劉天然雖已按中共規定，辭任其創辦的投資公司“天壹紫騰”的主席，但仍秘密進行交易，大手投資科企巨頭騰訊及京東等。據自由亞洲今天報道稱，目前騰訊、京東等中國科企巨頭，正陷於中國“反壟斷調查”漩渦，加上明年中共將召開二十大，《金融時報》在這個時間點披露關於劉鶴家人的“黑材料”，引發外界聯想。

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《金融時報》揭劉鶴兒子幕後投資中國科企獲利。據自由亞洲今天引述《金融時報》的報道指，“天壹紫騰”2016年在浙江成立時，由劉天然擔任主席。 2017年4月，亦即劉鶴升任政治局委員的半年前，劉天然放棄主席職位，翌年再將其股份轉讓給公司一名高層。報道指，這是因為中國政府禁止高官子女在其父母監管的行業，擔任管理要職。

報道引述消息人士指，劉天然即使辭去主席，並將持股轉讓出去，卻仍秘密為“天壹紫騰”進行交易，包括多宗涉及中國科企巨頭騰訊和京東的交易，並獲利豐厚，指劉天然在交易中扮演重要角色。 “天壹紫騰”於是在過去5年迅速發展成管理資產規模逾100億元人民幣的公司，在北京和上海的辦公室有超過30名員工。

據《金融時報》引述金融業人士指，中共“太子黨”一直試圖保持低調，卻被金融市場利益吸引，從未按規定離開金融市場。

該報道稱，目前騰訊、京東等中國科企巨頭，正陷於中國“反壟斷調查”漩渦，加上明年中共將召開二十大，《金融時報》在這個時間點披露關於劉鶴家人的“黑材料”，引發外界聯想。

自由亞洲說，外界看淡劉鶴政治前途。劉鶴被指是習近平的心腹，是經濟問題的最重要智囊。月初習近平到河南視察, 劉鶴罕有地沒有陪伴左右，改有另一位副總理胡春華站在習近平旁邊，加上有美國媒體報道，北京正考慮由胡春華取代劉鶴，代表中國政府跟美國進行下一輪貿易談判。

劉鶴現年69歲，根據中共內部內事規則，已無望更上一層樓，也就是很大機會在下年的中共二十大後正式退休。