德國經濟界和歐中投資協議拉開距離

據德國《商報》報道，德國經濟界對歐中投資協議的保留態度越來越強烈。德國工業聯合會擔憂其中國代表處未來將必須由中國人來領導。

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歐中投資協議是德國總理默克爾的聲望項目。按照默克爾的說法，該協議將打造歐中經濟關係的基石，給歐洲，特別是給德國經濟帶來巨大收穫，因為德國經濟界強有力地參與了中國市場。

但德國各工業聯合會對該協議的懷疑與日俱增，因為協議里有一條，即中國人保留髮布有關非營利組織將必須由中國公民來領導的法規的權利。德國工業聯合會擔心，他們在國外的使命可能會因此受到影響。特別是德國機械和設備工程聯合會正在展開攻勢。

布羅德曼向德國《商報》表示，“機械和設備工程聯合會在中國的辦事處的工作是照顧我們的會員公司。我怎麼也無法想象，如果外界讓一個中國人來領導我們，信任保護怎麼實現得了。”該聯合會在一封致歐盟委員會的信中，要求提供有關非營利條款的更多信息。信中說，“我們想知道，這將如何影響德國機械和設備工程聯合會在北京和上海的代表處。”

歐盟委員會此前曾指出，該協議沒有為非營利組織規定任何新的義務。因為非政府組織從事“促進社會或政治變革的活動”，不是“經濟活動”。

但是，這並不能保證工業聯合會的安全。他們在外國的代表處雖然屬於非營利組織，但實際上在經濟上也很活躍。

歐盟委員會正試圖有針對性地解決這一問題，一位發言人強調說，“歐中投資協議並未規定，歐洲貿易聯合會，非政府組織和在中國的商會必須由中國人來領導。歐中投資協議並不規範這一類組織，它只涵蓋公司和投資者的經濟活動。”布魯塞爾不能排除北京將來會規定將管理職位交給中國人的可能性。如果發生這種情況，則與歐中投資協議無關。

歐中投資協議的未來受到越來越多的動搖。歐盟議會必須批准，該協議才能生效。但自中國對歐盟數位議員實施入禁禁令以來，歐洲出現了抵抗該協議的力量。有關非營利組織條款的討論加大了歐洲對該協議的抵抗力。歐盟議會周四將決定，暫時將投資協議的批准擱置一邊。

儘管中歐關係日益緊張，德國政府仍然堅持該協議。雖然該協議要獲得批准，還有很長的路要走，但是根據德國外交部的說法，從原則上講，德國仍然支持該協議。需要強調的是，該協議加強了中國的國際義務。但中國對歐洲議員的制裁使歐盟批准程序變得艱難。