挪威台灣人遭注中國籍訴訟最高法院駁回後 轉訴歐洲人權法院

2019年一群在挪威生活的台灣人，因為不滿挪威政府自2010年起將台灣人居留證的國籍變更為中國，向挪威政府反應未果，尋求外交手段也無效之後，決定以身分認同權被侵害，向法院提告，控告挪威移民局、挪威移民訴願委員會和奧斯陸地方警察局，但三審都敗訴後，決定轉向歐洲人權法院求助提交訴狀。牽頭提告者稱，若此次申請沒有被歐洲人權法院受理，視經費狀況，未來不排除向聯合國人權事務委員會提出投訴。

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一群在挪威的台灣人不滿居留證國籍被改成中國，募資控告挪威政府，日前遭當地最高法院駁回。據中央社今天報道稱，台灣留學生因居留證被列中國籍而控告挪威政府，在挪威國內法院三審敗訴，窮盡國內救濟途徑未果後，轉向歐洲人權法院求助提交訴狀。

原告之一也是“在挪台灣人國籍正名運動”發起人Joseph日前從台灣回到挪威，跟律師一起準備歐洲人權法院的訴訟，這個案件目前委託英國律師喬里（Schona Jolly QC）提出申請，喬里精通法文，長期關注中國人權議題，並有許多與平等、歧視相關的國際訴訟經驗。

據Joseph表示，歐洲人權法院是世界重要的人權指標，若能在歐洲人權法院訴訟，將有希望影響締約國在處理台灣人居留證的作法，也會是第一個以國籍認同為身份認同權訴求的案例。

據Joseph告訴中央社記者，歐洲人權法院每年收件眾多，除去不符合規定的案件，一般受理機率大約是1/10。雖然目前無法確定此訴訟案會進入人權法院，但他相信，留下這個過程的紀錄，無論是帶給許多台灣人更多的啟發，或是讓外國朋友因此進一步認識台灣，長遠來說對於台灣以一個正常國家之姿立足於國際社會都會有所幫助。

在挪台灣人國籍正名運動從2017年開始在挪威努力爭取台灣人居留證正名，引起挪威媒體注意。挪威第一大報“晚郵報”（Aftenposten）多次報導相關議題，讓更多挪威人因而了解台灣。今年3月4日，挪威奧斯陸大學文化研究與東方語文系教授艾皓德（Halvor Eifring）與多位學者共同投書挪威每日商報（DN），質疑挪威一中政策，聲援台灣人居留證的正名，以及支持台灣參與WHO（世界衛生組織）。

研究人權出身的Joseph認為，自己的權利要自己爭取，這是“台灣人”這樣的公民身份一個很重要的特質。所以當初才會認為以提出訴訟或其他權利救濟的方式，來主張自己身為台灣人的權利，無論短期的結果為何，希望能夠以此號召國際社會對於台灣人或台灣的同理。

在挪台灣人國籍正名運動為了訴訟，透過集資籌募超過300萬台幣，超過40個海外台灣人聯誼組織與眾多旅外台人聯署支持。Joseph說，希望透過聯署，向國際社會發聲，希望讓國際社會知道有很多的海外台灣人都有類似的聲音，而不只是一小群在挪威台灣人的主觀感受。

他表示，若此次申請沒有被歐洲人權法院受理，視經費狀況，未來不排除向聯合國人權事務委員會提出投訴。