歐洲議會將表決凍結“歐中投資協定”

歐洲議會擬定在5月20日投票通過一項動議，正式凍結歐盟與中國簽定的投資協議。此舉再次觸動中共神經，中共外交部周三敦促歐洲議會儘快批准投資協議。

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根據美國媒體“政治”（Politico）看到的動議草案，動議敦促歐盟加強與美國的協調，以應對中共，同時強調與台灣的任何貿易交易“不應受到與北京交易的挾制”。

該動議草案得到了歐洲最大政治團體的支持。歐洲議會認為，鑒於中共對歐洲個人和實體實施了制裁，歐盟有理由凍結歐盟對《歐中全面投資協定》的任何審議，以及歐洲議會對批准該協定的任何討論。

動議進一步呼籲歐盟委員會“利用有關《歐中投資協定》的辯論作為籌碼，改善中國的人權保護和對公民社會的支持”。

關於對新疆強迫勞動的關切，該動議將重申要求（歐盟）委員會和歐洲對外商務部迅速完成供應鏈商業諮詢，為公司提供一份指南，讓他們了解關於使用維吾爾族強迫勞動產品可能帶來的風險，並在緊急確定替代供應來源方面提供支持。

路透社表示，歐洲議會的投票擬定在格林尼治時間周四下午2點30分。

針對歐洲議會周四將投票通過凍結《歐中投資協定》的動議，中共外交部發言人趙立堅周三敦促歐洲議會“儘早批准”，並稱這符合“中歐雙方利益”。他還否定新疆存在任何人權侵犯問題。