比特幣續跳水大跌30%

加密貨幣比特幣19日價格暴跌30%，逼近3萬美元大關，主因中國當局再度表明打擊比特幣態度，加上美國科技業巨富馬斯克暗示，他的電動車廠特斯拉可能開始出售持有的大量比特幣。

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法新社報導，比特幣價格大跌，先從4萬5600美元跌破4萬美元，其後一度翻揚又落至3萬17美元低點，比4月創下的史上最高價腰斬還低；稍晚再回升到3萬3000多美元，仍高於今年初價位。

中國原是全球90%比特幣交易活動地點，但北京當局為防範洗錢及試圖阻止民眾將現金資產移往國外，自2019年起禁止比特幣交易。

中國當局18日重申不允許加密貨幣交易。中國人民銀行在社群媒體上發布中國互聯網金融協會、中國銀行業協會和中國支付清算協會的聯合聲明，內容表示：“虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動有所反彈，嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。”

聲明還警告消費者勿炒作虛擬貨幣，並提醒虧損自負。聲明另重申，中國金融機構和支付業者依法不得提供客戶加密貨幣服務，以及加密貨幣相關金融產品。

本周一開始比特幣便遭受沉重打擊，因馬斯克（Elon Musk）似乎暗示特斯拉（Tesla）正計畫減少持有的比特幣資產。尤其特斯拉幾天前才表示，因環保因素將暫停接受比特幣支付。