深圳摩天大樓昨天無緣由搖晃 今檢測報告毫無問題

中國建築工程師們今天檢查了中國南部深圳的一座摩天大樓，該大樓在前一天因不明原因的晃動造成恐慌的場面而被疏散。官方報告，稱為賽格大廈顯示主要結構以及外圍建築一切正常，沒有問題。檢測沒有給出賽格大廈搖晃的原因。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天發自北京的消息說，當地時間周二下午1點50分左右（格林尼治標準時間5點50分），291米高（不包括天線）的賽格廣場大樓發生了搖晃，迫使裡面的人撤離。根據發布在社交媒體上的圖片顯示，坐落在香港門戶旁的超現代大都市深圳的賽格大廈，數百人從大樓建築跑了出來。

這座78層高的塔樓位於深圳中心區福田，以其巨大的步行街而聞名，兩旁是商店和商場。

據深圳的應急管理辦公室昨天迅速表示 "該市沒有發生地震"。

今天檢查後，據區政府官員說，他們發現 "建築物的主體結構和環境沒有安全異常"，其內部和外部元素顯示沒有受到損害。

據中國媒體報道，疏散完成後，該建築不再搖晃，據當地政府稱，此後沒有發現進一步的運動。

根據高層建築和城市人居環境委員會的數據，賽格廣場大廈建於2000年，是深圳第18高的摩天大樓。

法新社說，世界上最高的摩天大樓中有五座在中國，包括位於中國經濟首都的128層高的上海大廈，其高度為632米。