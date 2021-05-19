澳反對黨轟執政黨對華擂戰鼓不能保護澳人安全

澳大利亞反對黨工黨指責總理莫里森利用危言聳聽的言論謀取國內政治利益，工黨一領袖批評說“國家領導人的首要任務是保障公民的安全。我們的領導人無法通過向中國擂響戰鼓來保證我們的安全.” 但莫里森指出，儘管中國批評澳洲，但澳洲與中國熱絡的貿易往來，是兩國關係持續發展的證明。儘管澳中關係低迷，澳大利亞對華出口較之前一年只下降0.6%。

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據路透社今天報道稱，中澳雙邊關係已降至數十年低點，在莫里森帶頭要求對新冠病毒源頭展開全球調查後，中國近幾個月限制進口澳洲產品，比如大麥、葡萄酒和牛肉。但莫里森表示，其他大宗商品的出售情況表明兩國關係並未崩壞。據莫里森稱，“雙邊關係依然存在，光是看貿易--雙邊貿易額從未這麼高。這是一個證據。說到底，這種關係仍有很大的價值，”莫里森是在接受悉尼先驅晨報專訪時作如上表示。

中國是澳洲的最大貿易夥伴。截至3月的12個月里，澳洲向中國出口了價值1,490億澳元(1,160億美元)的商品，較之前一年下降0.6%。然而，澳洲對中國出口一直受到強勁鐵礦石價格的支撐。鐵礦石是澳洲對華出口最大的單一商品。

在莫里森發表上述言論之前，澳洲工黨影子外交部長黃英賢(Penny Wong)指責他在外交事務中沉迷於政治機會主義。據黃英賢批評說，“我擔心的是，他不僅沒有完全理解澳洲在對華關係中的利益，他甚至沒有想要去理解，”黃英賢周三在新書發布會上說，“都是為了國內政治利益。”

澳洲工黨之前基本支持政府對中國採取更加強勢的立場，但最近來自政府官員的警告增加了與中國發生衝突的可能性，削弱了工黨與政府的團結。據黃英賢說，“國家領導人的首要任務是保障公民的安全。我們的領導人無法通過向中國擂響戰鼓來保證我們的安全。”