美國會眾議院主席裴洛西厲言指各國元首不應出席北京冬奧會

美國國會舉行中國人權聽證會，美國聯邦眾議院議長裴洛西呼籲抵制明年在北京舉行的冬季奧運會。裴洛西說，「如果這場奧運會真的舉行了，我們就從外交上杯葛。我不知道這可不可能，因為我們沒有成功過」，但「我們不要派元首到中國，不要讓中國政府有面子」。裴洛西責問，「在中國種族滅絕持續之際，政府元首到中國，坐在座位上的時候，會讓人不禁想問：『你們有什麼道德權力談論世上任何地方的人權？』」

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裴洛西呼籲外交杯葛北京冬奧會，稱各國元首不應出席。

據法新社報道稱，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）呼籲，由於中國侵犯人權，美國應從外交上杯葛2022年北京冬季奧運會。民主黨籍的裴洛西18日在藍托斯人權委員會（Tom Lantos Human Rights Commission）與國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）聯合聽證會上表示：「我們不能這樣下去，就好像奧運會給中國辦沒錯一樣。」

裴洛西稱，「很遺憾，因為中國會繼續壓迫所有政治異議分子，我們現在才會在這裡」，她還說，美國有義務「挺身而出，反對中國的人權侵害行為」。她說，「如果這場奧運會真的舉行了，我們就從外交上杯葛。我不知道這可不可能，因為我們沒有成功過」，但「我們不要派元首到中國，不要讓中國政府有面子」。

裴洛西責問，「在中國種族滅絕持續之際，政府元首到中國，坐在座位上的時候，會讓人不禁想問：『你們有什麼道德權力談論世上任何地方的人權？』」

法新社說，這場聯合聽證會也聽到社運人士譴責中國對待國內維吾爾人的方式，以及在香港的政治鎮壓。香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council, HKDC）執行總監朱牧民（Samuel Chu）表示：「主辦奧運已成專制政府洗白罪行、提升國際形象、鞏固同盟最好的、公認的解決方法。」他還說，「（國際奧林匹克委員會）必須做他們過去沒做，且拒絕去做的事情，也就是無限期禁止中國參與和主辦所有大型運動賽事。」