默克爾即將離席 她的繼任者卻對其遺產有分歧

打破默克爾的外交遺產還是追隨她的腳步：生態學家Annalena Baerbock貝爾博克女士和保守派Armin Laschet拉舍特這兩位熱門的繼任者有着深刻的分歧，據法新社說，尤其是在俄羅斯和中國問題上。

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在距離結束默克爾時代的選舉還有五個月的時候，兩位候選人，都是堅定的歐洲派，而且在民調中不相上下。除非出現巨大的意外，否則40歲的貝爾博克女士或60歲的拉舍特先生將在今年秋天執掌德國。根據法新社說，但他們至少還有一個共同點：儘管他們都曾在歐洲議會任職，卻都被認為沒有國際外交經驗。

周三提出外交建議的阿明-拉舍特(Armin Laschet)在21世紀初曾是斯特拉斯堡的一名議會議員。而他的對手在2005年至2008年期間還曾是一名綠黨議員的助理。但這足以代表歐洲的主要經濟大國與普京或習近平進行談判嗎？

據該報道稱，與莫斯科和北京的關係是兩位候選人之間的一個主要區別。

從吞併克里米亞到歸咎於莫斯科的網絡攻擊以及反對者阿列克謝-納瓦爾尼的中毒事件，普京和講俄語的默克爾之間的交流一直充滿了動蕩。但這兩位已經有16年國際交道的領導人繼續堅定地支持兩國之間有爭議的北溪2號天然氣管道項目。

但巴爾博克不想要這條管道，因為她認為它破壞了對俄羅斯的制裁，並對環境構成威脅。更廣泛地說，在4月24日接受《法蘭克福彙報》採訪時，這位候選人表達了她提出 "對獨裁政權採取不同方法 "的雄心壯志，這是關係到德國未來、其 "安全 "和 "價值觀 "的一個 "關鍵問題"。

"全球公共政策研究所“所長托斯滕-本納（Thorsten Benner）向法新社證實，"貝爾博克對專制者採取了明確的批評立場，無論是針對克里姆林宮還是針對北京。

但拉舍特長期以來被視為與莫斯科和解的堅定支持者，並支持北溪2號。2018年，他甚至質疑俄羅斯特工參與了謝爾蓋-斯克里帕爾在英國的未遂中毒事件的指控。對2014年俄羅斯吞併克里米亞，他抨擊了西方的所謂 "反普京民粹主義"。此後，他在斯克里帕爾案和納瓦爾尼案中都對莫斯科做出了更堅定的表態。

據法新社說，中國是兩個接班寵兒之間的另一個基本對立點。拉舍特先生也與默克爾夫人保持一致，默克爾在2020年底就北京和歐盟之間的投資協議進行談判，多年來一直熱衷於讓德國在中國站穩合作點。

然而，根據本納評論說，這位保守派候選人在提到北京時 "越來越多地談論制度之間的競爭"。貝爾博克說，她意識到中國是 "如此重要的新興經濟力量，我們不能完全脫離它"的事實。然而，歐洲必須能夠與中國直面對話與討論。

她在4月24日譴責說，在5月初中止的歐盟-中國協議中，"歐洲方面沒有充分解決與受壓迫的維吾爾少數民族有關的強迫勞動問題"，其生產應在歐洲被被禁止。巴爾博克女士還警告說，華為等中國公司可能會將歐洲數據轉移到中國。

這位綠黨聯合領導人與美國總統喬-拜登在北京和莫斯科問題上有着相同的堅定立場。然而，她卻認為，北約成員國到2024年將其國內生產總值的2%用於國防的目標是 "荒謬的"，尤其是在經濟危機時期。她反對核威懾。

據"全球公共政策研究所“所長托斯滕-本納分析說，拉舍特先生贊成 "2%的目標，（德國）購買武裝無人機和武器出口，這與貝爾博克不同。"在德國生態學家贊成德國聯邦國防軍參與干預科索沃20多年綠燈之後，這位綠色候選人願意增加軍隊的預算，使德國軍隊裝備現代化。