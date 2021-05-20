中國原定今凌晨發射天舟2號 因技術原因臨時喊卡

中國原定今天凌晨1時許發射天舟2號貨運飛船，並將與日前已發射的中國太空站“天和”核心艙對接，但官方之後宣布，因技術原因推遲發射。發射時間另行確定。關於技術原因，消息沒有細節透露。中國已經於4月29日以長征5號B遙2運載火箭發射“天和”進入軌道。“天和”是中國正建設的“天宮號”太空站的核心艙。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述中國官方消息說，中國原定20日凌晨1時許，發射天舟2號貨運飛船，但官方之後宣布，因技術原因推遲發射。中國官媒央視新聞19日晚間引述中國載人航天工程辦公室消息指出，長征7號遙3載運火箭已完成推進劑加註，計畫20日凌晨1時許發射天舟2號貨運飛船。

但官方之後宣布，因技術原因推遲發射。

據消息介紹，天舟2號是中國太空站關鍵技術見證和建造階段首飛的貨運飛船，攜帶3名太空人的消耗品、艙外太空服、平台物資，和在軌運行的“天和”核心艙交會對接。

不過凌晨1時許，央視新聞再引述中國載人航天工程辦公室消息指，天舟2號貨運飛船的發射任務“因技術原因推遲實施”，發射時間另行確定。

中國於4月29日以長征5號B遙2運載火箭發射“天和”進入軌道。“天和”是中國正建設的“天宮號”太空站的核心艙。