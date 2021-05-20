中國向緬甸出口燃料 軍事政變後用途微妙

中國石油向緬甸運送航煤，路透社引述業內消息人士稱，供應商對於出售航空燃油特別謹慎，因為它可用於轟炸支持反軍政府抗議者的民族武裝團體的飛機，也可以用於民用飛機。這批航煤還可能引發有關中國在緬甸角色的新質疑。軍政府的反對者指責中國支持政變領導人敏昂萊，北京對於這種指控予以否認。

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據路透社今天報道稱，根據路透看到的政府進口數據，中國石油國際事業(新加坡)有限公司於4月份向緬甸出售了一批航煤船貨，這是2月份該國發生軍事政變前以來運抵的首批此類貨物。

中國外交部並未立即回應置評請求，由中國石油天然氣集團公司(中國石油集團,CNPC)控制的上市公司中國石油天然氣股份有限公司也未對這筆出貨回應置評請求。中國石油國際事業新加坡公司是中石油在新加坡的貿易業務分支。

未公布的進口數據顯示，中石油國際利用MT Yu Dong號油輪裝運13,300噸航煤和4,000噸汽油，於4月15日在緬甸迪拉瓦港卸貨。

英美等西方國家譴責緬甸軍政府屠殺數以百計的平民，並採取有限的制裁，但目前並沒有國際措施宣布運輸石油產品為非法行為。東南亞國家聯盟(ASEAN/東盟)在4月聲明中呼籲各方停止暴力舉行對話，但並沒有要求實施制裁。緬甸也是東盟成員國。

據該報道稱，中國對緬甸軍政府的譴責並沒有這麼強烈，只是表示希望看到鄰國局勢穩定，這讓一些軍政府的反對者指責中國支持緬甸軍方。新加坡企業發展局的數據證實了4月中有一筆航空燃氣渦輪發動機燃料船貨運往緬甸。這種燃料可用於商用飛機與軍機，不過可能需要依等級加以混合。

路透並沒有看到該燃料用於軍機的證據。緬甸軍政府發言人並未回應要求置評的電話。