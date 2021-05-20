中國稱驅離一艘美國導彈驅逐艦 並譴責美國是南海麻煩製造者

北京今天宣稱在南中國海趕走了一艘美國軍艦，並指責華盛頓在有爭議的南海地區是個麻煩製造者。據法新社說，美國柯蒂斯-威爾伯導彈驅逐艦在有爭議的南沙群島海域航行。

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法新社引述中國軍方批評說， "美國的行動......增加了區域安全的風險，並可能造成誤解、溝通不暢和不可預見的海上事件，"據中國軍方南方指揮區發言人田軍利上校在社交媒體上發表的一份聲明中說， "這是不專業的，也是不負責任的，它表明美國是南海的麻煩製造者。"

中國對資源豐富的南中國海幾乎全部提出要求。一些沿海國家，如菲律賓、馬來西亞、文萊和越南，也對中國對該海域的一些主張提出異議，該海域是一條關鍵的全球貿易運輸路線。

該地區的緊張局勢在本周早些時候升級，在同一艘船突然穿行台灣海峽（分隔中國大陸和台灣的海域）後，北京斥責了華盛頓。

法新社說，北京聲稱台灣島是它的一個省，並威脅說如果台灣島正式宣布獨立，它將使用武力。

美國作為台北的盟友，華盛頓強調了艦隻航行是作為 "航行自由 "行動的一部分而進行的 "例行 "演習。

中國譴責說，"美國軍艦不斷在台灣海峽進行武力示威，" 據中國外交部發言人趙立堅星期三說，"這不是對自由的承諾，而是對地區穩定與和平的破壞。”

據路透社相關報道稱，中國南部戰區新聞發言人周四就美艦非法闖入中國西沙領海發表談話稱，5月20日，美“威爾伯”號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

南部戰區官方微信公眾號援引新聞發言人田軍里空軍大校的話稱，西沙群島是中國固有領土。美方行為違反國際法和國際關係基本準則，人為增加地區安全風險，易引發誤解誤判和海上不測事件，是不專業、不負責任的，充分證明美是不折不扣的“南海安全風險製造者”。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

據中國東部戰區新聞發言人張春暉周三表示，5月18日，美國“威爾伯”號導彈驅逐艦穿航台灣海峽並公開炒作，美方行為向“台獨”勢力傳遞錯誤信號，蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，“我們對此表示堅決反對。”

美國軍方沒有關於威爾伯”號導彈驅逐艦在南海遭到驅離的消息報告。