佟麗婭陳思誠520宣布離婚遭撤熱搜 引髮網怒

今天是520網絡情人節，中國明星夫妻陳思誠、佟麗婭上午同步透過官方微博宣布離婚後，疑因不符合官方“主旋律”，微博隨即將訊息撤下熱搜榜，並封鎖他們離婚的相關詞彙，引髮網友眾怒。為表達抗議與不滿，許多網友開始把“撤熱搜”這個詞推進熱搜榜，但沒多久，“撤熱搜”也被微博給撤下。

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據中央社今天報道稱，適逢520網絡情人節，中國明星夫妻陳思誠、佟麗婭20日同步透過官方微博宣布離婚。疑因不符合官方“主旋律”，微博隨即將訊息撤下熱搜榜。

中國當局為降低節節攀升的離婚率，元旦起實施“離婚冷靜期”。官方數據顯示，今年第一季離婚登記人數較去年第4季大降超過7成。

在中國大陸，明星離婚向來被視為負面消息。陳思誠、佟麗婭還選在520網絡情人節的今天官宣離婚，顯然更不符官方主旋律。

微博訊息顯示，陳思誠、佟麗婭早上8時8分同步在官微發文宣布離婚後，立刻躍為熱搜榜冠軍。據佟麗婭稱，“人間值得，未來可期。謝謝你@陳思誠”。陳思誠則稱，“2011－2020故事告一段落……你們永遠是我最愛的人，換種身份守護。@佟麗婭”。

據該報道，儘管看似平和分手，但陳思誠此前已多次被拍到與其他女子過從甚密，因此絕大多數網友向佟麗婭表達祝賀；“恭喜佟麗婭”也進入熱搜榜。

但沒多久，微博啟動維穩機制，“陳思誠、佟麗婭520官宣離婚”被移出熱搜榜。網友相繼發文指控，“恭喜佟麗婭”、“陳思誠佟麗婭離婚”等相關詞彙，中午在微博搜索均顯示“未找到相關結果”。

許多網友怒問，微博是根據什麼法律法規不能恭喜佟麗婭？還有網友說，看來國家結婚率與生育率真的亮紅燈了，連離婚都不符貴朝主旋律，被撤熱搜。

為表達抗議與不滿，許多網友開始把“撤熱搜”這個詞推進熱搜榜，但沒多久，“撤熱搜”也被微博給撤下。