中國/高層人事

劉鶴兒子被踢爆管理百億基金

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圖為2020年1月15日，時任美國總統特朗普在華盛頓白宮東廳與中國副總理劉鶴簽署了第一階段貿易協定。
圖為2020年1月15日，時任美國總統特朗普在華盛頓白宮東廳與中國副總理劉鶴簽署了第一階段貿易協定。 AP - Evan Vucci
作者： 香港特約記者 甄樹基
9 分鐘

中國國務院副總理劉鶴，近日傳出快被另一副總理胡春華頂替其中美貿易談判代表的地位，但有關報道迅速被中國商務部否認。今日《金融時報》再爆劉鶴之子劉天然（Andy Liu Tianran），曾為私募基金“天壹資本”（Skycus Capital）主席，雖已按中共規定辭任主席一職，但幕後卻繼續秘密處理交易，尤其在投資中國科企巨頭騰訊（700）及京東（9618）。 

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據報天壹資本2016年在浙江成立，劉天然原為基金主席，但2017年4月，即其父親劉鶴獲任命中共政治局成員前6個月，劉天然辭任了主席一職，並在翌年將他持有的天壹資本股份，轉讓予另一基金高層成員。 

劉鶴為人作風低調，深得國家主席習近平信任，而其兒子劉天然身份更近乎無人知道，網上鮮有其個人資料，《金融時報》指他曾任《經濟觀察報》記者，處理生活版內容，撰寫經濟及足球相關文章。 

根據中共明文規定，高級官員的子女被禁止在父母監管的相關行業擔任管理要職，只可獲聘擔任較低級別的職位或諮詢工作。知情人士指，劉天然雖然辭任主席一職，但卻繼續在幕後處理重要工作，尤其在投資到騰訊及京東的交易，而過去5年以來，天壹資本迅速發展成超過100億元人民幣的資產管理公司。 

根據內地的公開資料，天壹資本在北京及上海辦公室聘有30多人，近年作出十多宗涉及科網、醫療保健、物流相關的初創投資，而騰訊、京東、中國國家開發銀行亦是天壹資本旗下基金的投資者之一。近期京東物流來港申請上市，港交所文件顯示，天壹資本為A輪優先股東，持有2800萬股，持股比例為0.57%。 

而天壹資本過去多宗成功的交易都涉及騰訊及京東，包2019年投資4,000萬美元（約3.12億港元）到京東健康（6618），如今市值已達2.3億美元（約17.9億港元），獲利近15億港元；2018年亦曾投資7,000萬美元（約5.5億港元）到京東物流，上市後預計相關持股可升值兩倍。另外，天壹資本亦在騰訊音樂上市時獲利，包括2018年1月投資的500萬美元（約3,900萬港元），如今市值亦已漲兩倍。 

天壹資本主打私募股權投資，總部在北京，聚焦文化體育、TMT、醫療健康3個產業投資方向，曾投資理想汽車、雲徒科技、壹米滴答、水滴公司等近16個項目，以物流佔5個投資數量為最多，目前資產管理規模共達100億元人民幣。天壹資本目前登記主席為唐萌，曾擔任易方達基金管理有限公司投資經理，亦曾是北京市國家安全局科員、中國人民解放軍66442部隊參謀、中國人民解放軍國際關係學院學員等。據報劉天然辭任後的天壹資本股份及其他公司股份，均轉為唐萌及其他高層名下。 

《金融時報》引述不具名的金融業人士指，中共“太子黨”一直試圖保持低調，但卻被金融市場的利益吸引着，從沒有按照規定離開過金融市場。 

劉鶴為國務院副總理，同時是中美貿易談判代表、中央財經領導小組辦公室主任。近期市監局打撃中國科企壟斷行為，包括針對騰訊及京東的競爭對手阿里巴巴（9988）及螞蟻集團，據報指這些工作均是劉鶴有份負責的相關監管工作。國務院、劉鶴辦公室，以及天壹資本均未就事件回應。 

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