“字節跳動”創始人公告卸任

字節跳動周四披露，公司聯合創始人張一鳴對員工表示，他將卸任CEO，聯合創始人梁汝波將接任。據張一鳴稱，他經過幾個月深思熟慮後得出的結論是，如果他退出CEO職位，將對字節跳動的較長期計畫產生更大的影響。美國前總統特朗普的政府曾尋求迫使字節跳動交出對這款app的控制權。不過，在字節跳動成功進行司法挑戰之後，原來打算出售美國業務給包括甲骨文ORCL.N和沃爾瑪WMT.N在內財團的計畫取消。

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字節跳動聯合創始人張一鳴將卸任CEO，由梁汝波接棒。路透社說，該社最先報道了這一變動。這是字節跳動公司自2012年成立以來發生的最大變動。該公司已經成長為一家中國社交媒體巨頭，並讓TikTok這款青少年喜聞樂見的短視頻應用走向世界。

據張一鳴在備忘錄中寫道，梁汝波是“寶貴的合作夥伴”。張一鳴補充說，他將在接下來的六個月里與之合作，確保順利過渡。梁汝波最近在公司的職位是人力資源部門負責人。

張一鳴稱，他經過幾個月深思熟慮後得出的結論是，如果他退出CEO職位，將對字節跳動的較長期計畫產生更大的影響。張一鳴寫道，他缺乏成為理想經理人的一些技能。他對分析組織和市場原則、以及利用這些理論進一步減少管理工作更感興趣，而不是真正地管理人員。他並稱；“相似地，我不善於社交，更喜歡一些獨處性的活動，比如上網、閱讀、聽音樂、以及思考...。”

據該報道，不到一個月之前，TikTok宣布任命字節跳動CFO周受資(Shouzi Chew)擔任公司的新CEO。