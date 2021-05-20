歐洲議會壓倒性通過 正式凍結歐中投資協議

歐洲議會20日以599票贊成、30票反對、58票棄權，壓倒性通過凍結“歐中投資協定”的討論，直至北京3月間對歐洲官員實施的報復性制裁解除為止。

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《南華早報》報導，該投票獲得歐洲議會所有主要政黨，包括歐洲人民黨、社會主義者和民主人士進步聯盟、歐洲保守派和改革主義黨、復興集團以及綠黨的支持，顯示北京的制裁讓歐洲各光譜的政黨，捐棄立場，團結一致。

德國歐洲議會議員比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）說：“中國非常想要歐中投資協議，但他們錯估，且持續低估歐洲議會捍衛歐洲利益與價值的決心。”他是遭中國制裁的歐洲議會議員之一。在歐盟制裁與新疆人權侵犯有關的4名中國官員以及1個組織後，北京實施廣泛報復性制裁作為反擊。

周四的議案也對“歐盟理事會在採取措施，應對香港民主的壓制上缺乏團結表達深切遺憾”，同時敦促會員國中止與中國的引渡條約，加快擬定計畫，禁止疑似使用新疆強迫勞動的產品進口。

該案也呼籲在歐盟制裁架構下採取“額外的針對性措施”，“妥當因應中國的網路安全威脅、混合攻擊以及軍民融合項目”。

歐中貿易協定耗費約7年、30多回合談判，於去年底完成。該協議必須經由歐洲議會以及會員國批准才得以生效。