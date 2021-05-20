瑞典法院如何判華為 捆綁愛立信在華命運
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一個即將來臨的法院判決將決定華為未來在瑞典的命運，同時也可能是瑞典冠軍企業愛立信(Ericsson)在中國前途的轉折點。愛立信已受邀參加中國的5G測試。環球時報稍早警告，中方允許愛立信參加測試，只是給其一個“面試”機會，並不代表“錄用”。愛立信此前多次批評瑞典對華為的禁令限制了自由競爭。
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瑞典法院即將對華為禁令做出裁決，牽動愛立信在中國的命運。這項訟案源自去年10月瑞典政府基於國安考量將華為排除在5G設備供應商之外。華為針對此項決定提起訴訟，預計法院未來幾周就會做出判決。
中國早前已要求瑞典“立刻糾正錯誤”，本月還含蓄地警告可能對愛立信採取報復行動。中國環球時報5月10日援引消息人士報導稱，中方允許愛立信參加測試，只是給其一個“面試”機會，並不代表“錄用”。報導稱，“瑞方需要對本國未來的對華舉措審慎考慮，仔細掂量。”
愛立信一位發言人證實，該公司已受邀參加中國的5G測試。愛立信去年贏得中國三家主要運營商的5G合約，愛立信營收中有約10%來自中國市場。分析師一直警告中國有實施報復的風險，愛立信首席執行官鮑毅康(Börje Ekholm)認同這一疑慮。他上月在回復瑞典和中國外交緊張關係提問時表示，“我們一直面臨受到不同國家拍賣影響的風險，” 據該報道說，鮑毅康之前批評瑞典對華為的禁令限制了自由競爭。