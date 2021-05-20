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瑞典法院如何判華為 捆綁愛立信在華命運

華為標識 © AP - Andy Wong攝影

作者： 小山 4 分鐘

一個即將來臨的法院判決將決定華為未來在瑞典的命運，同時也可能是瑞典冠軍企業愛立信(Ericsson)在中國前途的轉折點。愛立信已受邀參加中國的5G測試。環球時報稍早警告，中方允許愛立信參加測試，只是給其一個“面試”機會，並不代表“錄用”。愛立信此前多次批評瑞典對華為的禁令限制了自由競爭。