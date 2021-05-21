中國接連發生地震 青海發生7.3級強震

在中國雲南發生地震造成2人死亡後，美國地質調查所指出，中國西北部青海省周六凌晨也發生規模7.3級強烈地震。另外，雲南漾濞縣多次地震最強6.4級，造成兩死9傷。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，根據美國地質調查所，這次青海省地震發生在當地時間周六凌晨2時4分，地震深度10公里，震中位於西寧市西南約400公里處。

這次地震最初估計規模7.4級，之後美國地質調查所下修為7.3。

據香港媒體報道，青海果洛州瑪多縣凌晨2時後發生7.4級地震，震源深度17公里，目前還沒有傷亡或損毀報告。

中國媒體引述瑪多縣委宣傳部工作人員說，當地震感強烈，居民在地震後紛紛從樓房裡跑出。

報道又指，青海省會西寧市也有強烈震感。有市民說，躺在床上感覺左右搖晃，當地消防部門已經待命。

2010年，青海發生規模6.9級強震，造成3000人死亡或失蹤。

此前雲南大理州漾濞縣周五晚先後發生多次地震，最強一次達6.4級，造成最少兩人死亡，9人受傷。

中國媒體報道，截至周五晚10時半左右，漾濞縣一共發生14次地震，多次達5級以上，其中6.4級地震在9時48分發生，震源深度8公里，大理、保山、楚雄等地震感強烈，昆明和攀枝花等地，也有明顯震感。