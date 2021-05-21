國際貨幣基金組織提出500億美元的全球疫苗接種推廣提案

國際貨幣基金組織周五提出一項500億美元的全球疫苗推廣計畫，在今年年底為全球至少40%人口接種疫苗，到2022年上半年為全球至少60%人口接種疫苗，幫助世界擺脫疫情。另外南亞目前每分鐘至少有三人死於新冠，聯合國呼籲提供更多資金。

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國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃及首席經濟學家戈匹納斯等人周五發表"終結2019冠狀病毒疾病大流行"提案。提案指出，不結束這場健康危機就無法永遠結束全球經濟危機。提案在分析對抗新冠病毒大流行的多個方面後提出一項計畫，透過全球範圍的前期融資、前期疫苗捐贈及投資等，在2021年底為全球至少40%人口接種疫苗，到2022年上半年為全球至少60%人口接種疫苗。

國際貨幣基金組織這項計畫斥資約500億美元，其中包括捐款、各國中央政府資源投入及優惠融資。

提案預估，在透過接種疫苗阻止新冠病毒疫情蔓延後，預計可為全球帶來9萬億美元的經濟利益。

另據聯合國消息，南亞目前每分鐘至少有三人死於新冠，聯合國呼籲提供更多資金。

第二波2019冠狀病毒病疫情正在無情地席捲整個南亞。這一地區擁有近20億人口，目前佔全球已知新感染病例的一半；每秒鐘就記錄到至少三名新增感染者；與此同時，死亡率急劇攀升，每分鐘有至少三人死於新冠。為幫助南亞國家應對嚴峻的疫情，聯合國周五發出了兩項捐款呼籲。

聯合國及其合作夥伴周五為尼泊爾發出了總額為8370萬美元的募捐呼籲，用於在接下來的3個月當中支持該國受到新冠大流行影響最嚴重的75萬人口。聯合國駐地協調員薩拉·貝索洛·尼安蒂（Sara Beysolow Nyanti）說：“尼泊爾當前的疫情不僅對健康造成了毀滅性影響，而且對所有部門都造成了嚴重影響，給尼泊爾社會最貧窮和最邊緣化的人造成了最沉重的打擊。我們今天啟動的新冠應對計畫要求迅速採取目前迫切需要的行動，展現國際團結。這是挽救生命，以防止今天、明天以及未來艱難時期中不必要的痛苦。我們沒有時間可以浪費。”