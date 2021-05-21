歐盟7月1日起推行"新冠通行證" 西班牙下月起允許接種疫苗旅客入境

為便於歐盟成員國公民在歐盟境內自由流動，歐盟將於7月1日起推出"新冠通行證"；而西班牙將於下月7日起，允許完成接種新冠疫苗旅客入境，以重振飽受打擊的旅遊業。

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據歐盟委員會負責法律事務的委員雷恩代爾表示，歐盟成員國公民將可免費獲得3種證書，分別是接種了歐盟認可的新冠疫苗證書、核酸檢測陰性證書，以及感染新冠病毒後的康復證書，證書以手機二維碼形式發放，也可以下載打印。

雷恩代爾表示，推行"新冠通行證"對所有成員國公民來說都是"好消息"，證書能夠確保民眾在完全健康安全的情況下自由流動，使夏季旅遊成為可能。

雷恩代爾表示，27個成員國必須在下月做好準備，部分成員國會有六周的過渡期，歐盟委員會將會向成員國提供技術和資金支持，並撥款1億歐元支持成員國降低檢測費用。

雖然持有證明的遊客是否必須隔離或接受檢測仍由各會員國決定，但歐盟建議會員國應避免施加如檢測等額外的旅行限制，除非是保障公共健康的必要措施。如果會員國決定實行旅行限制，須提前48小時通知其他成員國和歐盟。

另據報道，一度成為新冠病毒疫情歐洲重災區的西班牙，將於下月7日起，容許已完成接種新冠疫苗的旅客入境，以重振飽受打擊的旅遊業。

受疫情影響，去年到訪西班牙的外國旅客大跌80%，西班牙首相桑切斯周五齣席一個與旅遊有關的活動時宣布，無論旅客來自哪一個國家，只要他們已接種疫苗都可以入境。另外，從下周一起，10個被列為低風險的非歐盟國家，包括英國、以色列等，旅客無須提供陰性檢測證明都可以無限制入境。

桑切斯表示，旅遊業的回歸將會是國家經濟復蘇的主要動力，估計入境旅客數字到年底時可以恢復到疫情大流行前的70%。