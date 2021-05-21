立陶宛議會確認北京在新疆實施種族滅絕 北京反對立陶宛干涉中國內政

立陶宛議會周四通過議案，稱中國對待其維吾爾少數民族的行為為“種族滅絕”，呼籲聯合國對新疆再教育營進行調查，並要求歐盟審查與北京的關係，對此，中國外交部稱堅決反對立陶宛干涉中國內政。

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繼美國丶英國丶加拿大之後，立陶宛成為最新一個稱中國對維吾爾人“種族滅絕”的國家。

立陶宛議會周四（5月20日）通過有關新疆維吾爾族人的議案，議案聲稱中國對待維吾爾少數民族的鎮壓行為構成“種族滅絕”， 決議案獲得了五分之三立陶宛議員的支持，議案同時呼籲中國廢除在香港的國家安全法，允許觀察員進入西藏，並開始與西藏的精神領袖達賴喇嘛進行對話。

這項決議的發起人多維爾‧薩卡利尼（Dovile Sakaliene）是今年三月中國對歐盟制裁的十名人員之一，她在立陶宛議會表示：“我們支持民主，因為我們永遠不會忘記在共產主義政權佔領下生活了50年的殘酷教訓。”

路透社評論說，立陶宛在1940年到1991年間處在蘇聯的統治之下，現在是歐盟和北約的成員國，在推動西方對俄羅斯和中國等共產主義國家採取更強硬的外交路線方面經常扮演重要角色。

今年3月，立陶宛表示將於今年在台灣開設貿易代表處，此舉激怒了北京。

中國駐立陶宛使館周四發表聲明，譴責該決議干涉中國內政。聲明表示“立陶宛議會部分議員無視中方嚴正立場，罔顧中國在新疆等地取得的人權事業發展成就以及維持香港繁榮穩定的有效措施，惡意炮製反華決議，是一出基於謊言和虛假信息的拙劣政治表演。”

立陶宛總理西蒙尼特（Ingrida Simonyte）和外交部長貝里斯（Gabrielius Landsbergis）出席了議會的投票儀式，但都沒有參加投票。

立陶宛成為繼英國之後，歐洲第二個確認中國對新疆維吾爾族人進行種族滅絕的國家，比利時議會5月18日起就中國新疆穆斯林少數群體的命運進行為期兩天的辯論和聽證會，就議員提出的四個提案，評定是否宣告中國在新疆對維族人施行的是種族滅絶行為。維吾爾族人和研究維吾爾族的學者都在議會中見證了中國政府對維吾爾族的迫害，逃到荷蘭的西迪克（Qelbinur Sidik）來自烏茲別克曾經在新疆長大並且在新疆教書，她冒着在新疆的家人遭受打壓的風險在聽證會上作證。

另據報導，比利時參議院5月21日通過有關譴責新疆強迫勞動的議案。