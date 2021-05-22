中國甘肅百公里越野賽至少16名選手遇難

5月23日凌晨，消防救援人員搜救失聯人員。

法新社報道，在中國甘肅白銀市附近的山地舉行一場百公里越野賽時，突然遭遇極端天氣，至少16名選手遇難，另有5名選手失蹤。

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法新社援引新華社報道，2021年5月22日，甘肅省白銀市舉辦第四屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，當天13時左右，百公里越野賽高海拔段20公里至31公里處，受突變極端天氣影響，出現冰雹、凍雨、大風災難性天氣，氣溫驟降，參賽人員出現身體不適、失溫等情況，部分參賽人員失聯。

共有近萬人參加這次比賽，其中172名選手參加百公里越野賽。截至5月23日早晨3時，151名選手確認安全，16名選手確定遇難，另有5名選手失聯，仍在搜救中。但由於賽段內地形地貌複雜，夜間氣溫很低，搜救難度很大。

但人民日報報道死難數字與以上報道略有出入，根據該報，15人遇難，6人失聯。