斷交流：港控台支持暴力示威者台反批蔑視民主法治反映港府心虛

2020年10月25日攝，圖為香港和台灣人在踩踏中國國旗，要求中國政府釋放被拘的12名香港活動人士。

香港政府21日深夜發出新聞稿指出，駐台辦事處暫停運作的原因是，台方近年多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害，並重申按照「一個中國」原則處理兩地相關事宜；台灣陸委會立即回應強調，台灣依法支持從香港逃來台灣的港人，港府蔑視民主法治，反應港府心虛。

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港府18日宣布駐台灣的「香港經濟貿易文化辦事處」即日起暫停運作，21日深夜首度以新聞稿形式說明原因指出，近年台方多次粗暴干預香港事務，對港台關係造成無可彌補的傷害。其中台方推出所謂「援港項目」，並單方面在台港經濟文化合作策進會下設立所謂「台港服務交流辦公室」，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支持。

港府表示，台方的挑釁行徑與協策兩會促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，也不符合策進會成立的初衷。台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令香港駐台辦事處在台的運作環境日趨惡化。

港府還說，另一方面，經貿文辦人員也曾受島內激進人士威嚇，種種情況讓留駐人員面臨不穩定因素，推展交流的空間也在這樣的陰影下日漸收窄。由於香港駐台辦事處已難以達到最初成立的目的，同時為保障駐台香港人員的安全和權益，港府因此決定暫時關閉辦事處，所有香港人員已經離台返港。

對於港府的說法，台灣陸委會立刻透過書面文件回應指出，香港在台辦事處是依據台港在2011年互設辦事處換文所設置，根據換文精神，雙方設置辦事處的宗旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，其中並未觸及「九二共識」等政治性議題。

陸委會強調，長期以來，台灣都秉持互惠原則，全力推動台港關係，並儘力協助香港在台辦事處運作，從未要求相關人員赴任時須簽署任何附加條件。

但從2018年7月起，港府對台灣的香港辦事處派駐人員設置不合理的政治要求，阻撓台灣人員的正常輪調及駐處運作，置雙方民眾權益於不顧，違反2011年雙方換文內容，嚴重破壞台港關係。

其次，針對港府指控台灣為「暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支持」。

陸委會回應，台灣和主要民主國家都聲援港人爭取民主自由，台灣本於港澳關係條例的規定，對合法來台的港人提供人道關懷及必要服務，港府竟錯誤解讀為台灣挑釁，這種蔑視民主和法治的心態，更反映港府的心虛。

陸委會更提到，中共當局違背對香港人民的承諾，不顧世界各國的關注及警告，強推「港版國安法」，港府也屈從附合，使香港民主人權遭逢移交以來的浩劫。

至於港府提到的「駐台機構人員曾受島內激進人士威嚇」，台灣陸委會說，對於民間團體前往香港駐台辦事處抗議的事件，台灣都派員到場維持秩序，事後也曾致電關切。反觀台灣駐香港辦事處遭親中人士抗議，港府非但不聞不問，甚至放任親中媒體製造假新聞、抹黑。

陸委會重申，儘管外在形勢嚴峻，台灣駐香港辦事處仍會堅守崗位，為民眾提供服務。至於港府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果應由港府承擔。