深圳賽格大廈連續連日移動美駐廣州總領事館發出安全提示

連續兩日出現搖晃的深圳賽格大廈，當局繼續派專家進行檢測，至今仍未公布確實原因，最新消息指今日（20日）該大廈再次搖晃，保安通知高層商戶撤離。美國駐廣州總領事館發出安全提示，建議美國公民要避免前往賽格大廈及華強北，直至另行通知。有在大廈工作的民眾表示，早在本月13日起已經感到多次搖晃，只是在18日“搖得特別厲害”才會被關注。

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賽格大廈管理處一名工作人員對《蘋果》表示，今日大廈發生搖晃後不久，曾有人離開後再回來將辦公室器材搬走，但目前11樓以上各辦公室樓層已經封閉，不容易任何人士進出：至於10樓以下的各商場樓層，則仍然開放。現時，管理處仍未接獲何時將辦公室樓層解封的指示，一切還要等待有關方面的決定。

另外，就在賽格大樓晃動的第二天，一篇發表於2001年、題為《深圳賽格廣場建設項目評析》的碩士論文，因指出賽格大廈有“異常晃動”等問題，被網民形容“料事如神”，因而突然在網上熱傳。該論文作者名為金典琦，指導老師是華中科技大學教授張子剛。

深圳賽格股份有限公司周四（20日）回應，同意專家組初步調查指晃動原因是風速、溫度和地鐵運行產生共振，造成“卡門渦街”現象。卡門渦街現象可導致建築物倒塌，較著名例子為美國華盛頓州塔科馬海峽弔橋，在1940年的倒塌事件。

公開資料顯示，金典琦目前是深圳市城市公共安全技術研究院運營總監、深圳城安軟通科技集團有限公司董事長，被指是深圳的知名女強人。有媒體曾嘗試聯絡她，但金典琦暫時沒有回應。至於張子剛則表示，“賽格大廈這麼大一個工程，一篇論文代表不了，她論文和工作有點關係，但不代表她是這方面的權威。”

今日賽格大廈多名商戶向內媒表示，在周四中午12時半左右，在35樓、55樓、60樓等多個樓層感到晃動，他們展示的影片可見，有魚缸內的水、座地電風扇有明顯搖晃。大廈方面透露，已安排工作人員通知高層商戶下樓。

據在大廈57樓工作的徐女士表示，早在周二大廈發生搖晃5天前，她與同事均感受到晃動，大概持續半分鐘。她指，當時感胸悶和頭暈，又感到害怕。根據她提供與友人的聊天記錄和微博發文，自上周四起她多次感受到大廈短時間晃動。

一名在40多樓工作的員市民則稱，在周二前也曾感到大廈輕微晃動，還以為有人在䟴腳。另有在69樓工作的市民稱，由於所在樓層較高，平時受天氣影響如下雨或行雷，慣有輕微振動，所以不以為然，但周二搖晃的情況明顯，所以比較在意。

美國駐廣州總領事館周三（19日）在官網發通知稱，由於賽格大廈周二發生搖晃，該大廈及附近人士因此撤離。該領事館已指示美國公民及在廣州的僱員避免前往該處，直至另行通知。

這名在賽格大廈57樓工作的徐姓的女子對《新京報》表示，“我確實是從13日開始就感受到（搖晃），所以我就更覺得可怕了”。徐女稱，她在13日早上10時許感到搖晃，“感到我心臟會有一點點難受，然後頭有點發昏，我以為是我自己身體不舒服，但是有持續一段時間，不是說只有幾秒，估計有至少半分鐘，其他同事都說感覺樓在（搖）晃。”

徐女又稱，自13日起到18日，她感受到大廈有多次晃動，她亦有發微信告訴朋友。

深圳市當局昨晚發布多間專業機構檢測賽格大廈後的結果。中冶建築研究總院（深圳有限公司）及哈爾濱工業大學（深圳）行的獨立連續監測結果表明，指大廈的69樓震動的最大加速度，出現在19日13時51分，分別錄得0.045及0.044米/平方秒（m/s²），均在相關技術規程的範圍內。

與此同時，深圳市房屋安全和建設工程質量檢測鑒定中心對大廈的傾斜度進行測量，結果顯示傾斜率介乎0.01%至0.02%之間，符合內地《建築地基基礎設計規範》。中冶建築研究總院（深圳有限公司）則調查大廈周邊的沉降情況，結果在0.00毫米至0.05毫米之間，顯示建築物沉降穩定。

深圳當局稱，目前大廈主體結構及周邊環境未發現涉及安全異常情況，大廈主體結構安全，產生震動的具體原因正進一步核查中。