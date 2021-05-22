特斯拉據報被禁止進入一些中國政府大院

綜合消息顯示，由於對車載攝像頭的安全擔憂，一些中國的特斯拉車主被告知不要將座駕停放在政府辦公區內。

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據路透社5月21日報導，熟悉此事的消息人士透露指，北京和上海至少有兩個政府機關的官員收到上級的口頭指示，不要在辦公區內停放特斯拉汽車。目前尚不清楚北京的所有政府機構是否都採取了此類限制，也不清楚該措施是正式的政府禁令，還是機關官員採取的步驟，或其是否適用於全國性的國家機構。

這是有關中國政府設施禁止特斯拉入院的第二份報告。今年3月特斯拉汽車被禁止進入中國的一些軍事基地，理由是對車載攝像頭的安全擔憂。事發後，特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）曾回應稱，無論是在中國還是其他地方，如果特斯拉汽車被用於間諜活動，他的公司將被關閉。馬斯克稱，“我們有強烈的動機對任何信息保密。”特斯拉亦稱，將在中國開設數據中心，並正在為中國車主開發數據平台。

中國是全球最大的汽車市場，是電動汽車製造商的第二大市場，約佔其銷量的30％。特斯拉目前在上海工廠生產電動3型轎車和Y型運動型多功能車。特斯拉等汽車製造商一直在為更多的汽車配備攝像頭和傳感器，以捕獲汽車周圍環境的圖像。控制這些圖像的使用方式以及將它們發送和存儲在何處對於世界各地的行業和監管機構來說都是一個新的挑戰。

報導指，特斯拉麵臨著中國當局的潛在監管打擊。在一系列關於特斯拉汽車安全的客戶投訴之後，中國國家監管機構在2月份會見了特斯拉的代表。近日，消息人士曾向路透社表示，鑒於美中關係緊張造成的不確定性，導致特斯拉準備停止上海購地、以便擴廠成為全球出口樞紐的計畫。不過，特斯拉在隨後的聲明中說，公司的上海廠“發展進度正按計畫進行”。