聯合國安理會呼籲巴以"全面遵守"停火 布林肯下周訪問中東

聯合國安理會周六呼籲以色列與巴勒斯坦哈馬斯達成的停火能夠得以"全面遵守"。美國國務卿布林肯下周將訪問以色列及約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，以鞏固加沙停火。聯合國人權專家稱，加沙所受破壞比2014年更“嚴重和恐怖”，呼籲國際刑事法院進行調查。

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法新社消息，這是自5月10日加沙-以色列南部邊境爆發暴力衝突以來，聯合國安理會就巴以局勢發表的第一項聲明。聲明並稱，安理會成員國對加沙和以色列之間宣布停火表示歡迎，並肯定埃及及其他國家的調停斡旋的努力。安理會成員對在暴力中喪生的平民表示哀悼，強調必須立即向巴勒斯坦平民、特別是加沙地區提供人道援助，安理會成員並支持聯合國秘書長的呼籲，希望國際社會與聯合國一同制定綜合有力方案，促進迅速及可持續的重建與恢復。

另據路透社發自加沙消息，周六，以色列與哈馬斯達成的加沙地帶停火得以遵守，而埃及負責調停的外交官員繼續在以色列及巴勒斯坦雙方信息穿梭訪問，試圖達成以巴持續和平。

路透社援引美國國務院方面的消息稱，美國國務卿布林肯本月26日和27日將訪問以色列及約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府。這是美國試圖鞏固加沙停火的行動之一。

消息稱，美國、以色列和巴勒斯坦3方都沒有公布布林肯的完整訪問行程。美國國務院20日宣布，布林肯將出訪中東地區，並表示，屆時他將"商討重建行動，以及攜手為以色列人民和巴勒斯坦人民建立比較美好的未來"。

消息人士透露，布林肯中東之行也將到訪埃及和約旦，其中埃及促成了此次以色列和加沙地區巴勒斯坦武裝之間的停火。

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在當地周五正式停火。雙方連續11天的衝突累計造成超過230人死亡，近2000人受傷。

以色列與哈馬斯周六繼續維持停火，人道救援物資開始運抵以色列封鎖的加沙地帶。隨着數以千計流離失所的巴勒斯坦人周六開始陸續返回家園，以色列人也開始恢復正常生活，國際社會將焦點轉向滿目瘡痍後的加沙重建工作。

另外，人道救援團體警告說，對加沙的破壞將需要數年甚至數十年的時間才能恢復。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處官員馬蒂亞斯·施馬雷（Matthias Schmale）在加沙表示，在交戰方進行了10多天的火箭彈和空襲交火後，加沙不可能 “恢復正常”。當地有250人喪生，數千人受傷。施馬雷指出，近東救濟工程處的當地工作人員表示，這次暴力事件“比2014年的衝突更加嚴重和恐怖”。他重申聯合國秘書長的觀點，呼籲採取有意義的政治進程解決巴勒斯坦人和以色列人雙方的不滿。

周六，九位聯合國人權專家呼籲加沙和以色列遵守停火協議，並呼籲國際刑事法院對襲擊平民和其他嚴重侵犯人權行為進行調查。