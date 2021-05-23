獨裁者什麼都能幹得出來

從雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯的波音737客機 ，突遭白俄羅斯米格戰機攔截後被迫改變航向，迫降明斯克，原來是因為飛機上坐着白俄羅斯總統盧卡申科的反對者，獨立記者及博主普羅塔塞維奇。

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如此離奇又很戲劇般的恐怖事件，近來世界上屢有發生。新聞記者、專欄作家卡舒吉2018年10月2日如約前往沙特阿拉伯駐伊斯坦布爾領事館辦領離婚證明，不幸落入陷阱，沙特王儲薩勒曼主謀手下派遣15人別動隊當日專程趕到領事館肢解了卡舒吉，屍骨無還。

另外一件程度不同，但同樣令人感到驚恐的是一位19歲的中國青年王靖渝的遭遇，2月份，因為他對中印前線衝突中中國軍人死傷的真相發出質疑而遭中國當局通緝。流亡數月後，四月份經由迪拜轉機前往美國時被當地警方逮捕，自由亞洲報道說，中國駐阿聯酋的使領館人員在王靖渝關押時相繼現身，目的是要讓阿聯酋遣返王靖渝。現在，這位青年人面臨被遣返中國受審的命運。

盧卡申科，這位1994年上去再不下來去年以來遭遇國內民眾連續性大規模抗議的“終身總統”，一方面拚命拉住俄羅斯以保全其搖搖欲墜的總統大位，一方面設法清除國內異議人士。現年26歲的普羅塔塞維奇是白俄羅斯反對派備受歡迎的社交媒體『電報』頻道NEXTA的創建人之一，在強人政權鎮壓下，該媒體成為白俄羅斯民眾最主要的政治信息來源，大量報道了民眾的反政府抗議活動和當局的鎮壓行徑。因此，他與另外一位該頻道的創建者被相當於克格勃的白俄羅斯安全局列入參與恐怖分子活動名單。當局給他安置的罪名是“組織大規模騷亂、擾亂社會秩序和煽動社會仇恨”。

白俄羅斯當局終於得知一直住在立陶宛的普羅塔塞維奇將從雅典乘坐波音737客機返回立陶宛的信息，普羅塔塞維奇本人登機前有種不祥的預感，他在『電報』當日稍早些時候發出的文字說，感覺自己受到監視，在邊境檢查站排隊時，旁邊有一個人試圖對他的文件進行拍照。他發現後，那人離開了。

NEXTA頻道主編Giczan 肯定地表示，這架737客機上混入了幾位白俄羅斯克格勃，飛機飛至白俄羅斯領空時，特工們突然大打出手，圍攻機組人員，他們然後謊稱飛機上發現了炸彈。法新社詢問立陶宛機場發言人真相究竟如何，後者表示，從明斯克機場初步得到的消息是，在客機上發生了乘客與機組人員的鬥毆事件。

“乘客”空中與機組人員鬥毆，宣稱發現了炸彈，給白俄羅斯當局提供了再好不過的借口，根據航班跟蹤專業網站flightradar24公布的圖像，恰恰在波音客機飛臨立陶宛邊境，即將離開白俄羅斯領空時，一架白俄羅斯米格-29殲擊機升空攔截，客機迫降明斯克機場，機上大約有170名乘客。

當局掌控的白俄羅斯新聞社出面解釋稱，由於傳說飛機上有炸藥，總統盧卡申科親自下令白俄羅斯戰機起飛，並一路護衛客機，安全降落於明斯克機場。降落後，經查，並沒有發現任何炸藥。官媒的解釋多麼富有戲劇性，一切都那麼合乎盧卡申科的胃口!

觀察人士形容獨裁者為了永久獨裁什麼都能做得出來，為了穩住政權或挽回名聲，他們的特務機構精心編織劇目，拚命讓一切顯得“恰如其分”，“天衣無縫”。卡舒吉去沙特領事館辦結婚手續，有去無還，巧合的是，他進去之前，沙特別動隊剛剛抵達……中國留學生的遭遇也可能是一場巧遇，他只是去迪拜轉機，目前有些因素並不完全清楚，但據多家媒體報道，這一事件背後有北京的黑手，至於白俄羅斯空中表演的一幕，戲就演得更大更巧得過分了。

大巧成拙，戲演得很蠢，但是很殘忍。卡舒吉陪上性命，王靖渝命運未卜，自由亞洲援引熟悉內情的人士說，已經發生過很多起在阿聯酋的阿布紮比機場和迪拜機場轉機的新疆維吾爾人被中國警察抓走，直接送上中國飛機的事件。普羅塔塞維奇現在失去了自由。在立陶宛流亡的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭發推表示，普羅塔塞維奇有可能被當局判處死刑。

星期日被白俄羅斯軍機攔截的客機後來重新起飛了，所有的乘客都走了，除了普羅塔塞維奇。