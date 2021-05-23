跟梵蒂岡翻臉？河北上百警察在新鄉逮捕所有教會人員

中國河北警方5月20-21日對非官方天主教新鄉“代牧區”採取行動，逮捕了幾乎所有教會人員，包括被教廷祝聖的63歲主教張維柱。新鄉代牧區有10萬信徒。

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據羅馬亞洲新聞（asianews.it）網站5月22日消息，5月20日下午，至少100名警察（來自滄州、河間和沙河橋）包圍了沙河橋一處被用作教區修院的建築物。這是一名天主教徒擁有的小工廠。警察進入大樓，帶走了四名神父、教授、三名從事牧民工作的神父，及與他們一起在工廠上課的10名修生。

這個報道說，5月21日，張維柱主教、七名神父和十名修生被警方帶走。現年63歲的張維柱於1991年被祝聖為主教，曾數度入獄。突襲後，警察沒收了神父和修生的所有個人財物。

該消息指出，鑒於警方規模龐大的部署，有教友認為，這次突擊行動已計畫了一段時間。當局可能相信有修士在逃，警察挨家挨戶尋找他們。一旦發現十字架、雕像、聖人畫像、教宗照片等天主教信仰標記物件，立即沒收和銷毀，並對屋主或擁有者處以罰款。

該消息說，中國政府不承認梵蒂岡教廷認可的河北新鄉代牧區。因此，那裡的神父、修院和修生的活動都被當局視為“非法”。按照中國政府的《宗教事務條例》，這個被用作修道院的工廠會被關閉，負責人會被逮捕。

觀察家認為，自2018年中國與梵蒂岡教廷簽署《臨時協議》以來，中國非官方天主教徒遭受的迫害有所增加。該協議只涉及主教的任命，前提是，一切懸而未決的教會生活問題，都有待雙方進一步對話解決。

許多信徒認為，從主教被軟禁，神父和修生被逐離，以及神父們被處極高罰款的情況來看，這個中梵《協議》已被出賣。