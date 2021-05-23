雜交水稻之父袁隆平22日病逝新華社22小時提早死訊

（22 日）下午 1 時 07 分，因多重器官衰竭，在湖南長沙病逝，享年 90 歲。但另一官媒央視對外英文頻道 CGTN，早在早上 11 時前已報道袁隆平死訊，其後刪稿並致歉。

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今早 10 時 48 分，中央電視台旗下中國環球電視網（CGTN）以快訊形式報道袁隆平死訊，至早上 11 時許，袁隆平的秘書向澎湃新聞澄清，死訊是假消息，並稱袁隆平“目前在醫院，身體狀況不太好”。袁隆平的保健醫生則指，他在三月時不慎跌倒，上月轉到湖南長沙治療，有消息指他在深切治療部留醫。

CGTN 其後刪除報道，到接近中午，CGTN 在微博就誤報袁隆平死訊致歉，“經核實，袁隆平院士目前正在醫院接受治療，我們對此前報道不慎深表歉意。”

到下午 1 時許，《新華社》報道袁隆平的死訊。

袁隆平 1930 年 9 月 7 日在北京出生，1953 年於西南農學院、即現在的西南大學畢業，他是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上第一個成功利用水稻雜種優勢的科學家，被譽為“雜交水稻之父”。

他生前致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣，先後獲得國家最高科學技術獎、沃爾夫農業獎、中國消除貧困獎終身成就獎等。他亦曾當選中國工程院院士、美國國家科學院外籍院士、中國發明協會首屆會士等。2019 年 9 月，他被授予國家最高榮譽的共和國勳章。他亦曾是國家雜交水稻工程技術研究中心原主任、湖南農業大學名譽校長、全國政協常委等。