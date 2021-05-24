上海復星願向台灣提供德國BionTech疫苗

2021年5月18日，台北市將COVID-19警報提升至3級，人們在冠狀病毒快速檢測中心排隊檢測。

據德國電視一台報道，中國向台灣提供援助，以應對新冠危機。北京表示，願意儘快向台灣發送疫苗和專家。中國相關部門表示：“我們非常關注台灣目前的事態發展正在危及台灣人民的生命和健康。”台灣新一輪新冠危機形勢嚴峻。台灣已加強了防止新冠病毒傳播的措施。

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據路透社報道，中國上海復星醫藥集團願意向台灣提供德國BionTech新冠疫苗。復星與BionTech簽署了一項協議,是BionTech新冠疫苗在中國大陸、香港、澳門和台灣地區的獨家代理。復星董事長兼首席執行官吳以芳向新華社表示，台灣某些團體一直在緊急購買疫苗。因此，復星願意為台灣同胞提供疫苗服務。

台灣政府則表示，自己是在與BionTech，而不是與復星進行談判。而當BionTech退出交易時，對方雙方即宣布成立了交易。台灣暗示中國應為交易失敗負責，而中國則指責台灣試圖繞開復星。

BionTech二月份曾表示，計畫將疫苗提供給台灣，但未提供進一步的細節。後來也沒有下文。

中國聲稱台灣為自己的領土，並和台灣就新冠危機多次發生摩擦。台灣指責中國散布假新聞。但北京否認這一點。

台灣獲得了約70萬劑阿斯利康疫苗。但因為感染增加，該疫苗已經快要耗盡。台灣也訂購了數百萬劑疫苗，其中包括Moderna。但疫苗供應目前在全球都存在延遲現象