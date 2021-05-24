拜登與普京峰會可能近期在瑞士舉行

路透社援引瑞士媒體報道，美國總統拜登與俄羅斯總統普京可能近期於瑞士舉行美俄峰會。美國計俄羅斯的國安主管官員周一舉行會談，為雙邊峰會進行準備。

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瑞士《每日導報》援引"知情人士"的消息稱，普京和拜登的會晤近期舉行，地點可能會在瑞士。

消息稱，美國一個先遣代表團已為此抵達日內瓦。一些飛機迷也在推特通報，23日曾目睹一架"不尋常的"美國貨機降落在日內瓦機場。

據《每日導報》稱，拜登與普京會晤的確切時間和地點目前尚不清楚，但會晤大概會在接下來的幾周內在日內瓦舉行。

據中央社報道，美國和俄羅斯國家安全主管官員蘇利文和帕特魯舍夫周一進行了"內容廣泛"的會談，兩人稱這是為美國總統拜登與俄羅斯總統普京可能舉行的高峰會談預作準備的重要一步。

塔斯社根據美、俄雙方提供的消息報導，美國國家安全顧問蘇利文和俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）在瑞士日內瓦進行會談，商討了一連串議題，重點在戰略穩定。

美國白宮表示："兩人的會談是計畫中的美、俄峰會準備工作的重要一步，有關峰會的日期和地點將在稍後公布。白宮稱：美俄雙方表示，有信心在若干領域達成雙方都能接受的解決方案。雙方也都指出，美、俄關係正常化符合兩國利益。