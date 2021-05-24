新冠病毒起源：白宮呼籲世衛"進行更透明、獨立的第二階段調查"

華爾街日報周日引述先前未獲披露的美國情報報告表示，就在中國披露新冠疫情前幾個月，中國科學院武漢病毒研究所有三名研究人員於2019年11月尋求醫院治療；中國周一對此予以否認；而美國白宮周一呼籲世衛"進行更透明、獨立的第二階段調查"。

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法新社援引華爾街日報的消息稱，"武漢病毒研究所三名研究人員曾於2019年11月尋求醫院治療"的消息來自美國情報報告。華爾街日報的報導表示，這份報告提供了受影響的研究人員的數量、患病時間和就診時間的"最新詳細內容"，報告內容對新冠病毒可能從實驗室泄漏進行更廣泛調查的呼籲增加分量。路透社報道，世界衛生組織決策機構正在召開會議，預計這場會議將就病毒起源的下一階段調查進行討論。

美國白宮周一表示無法確認這項消息，但呼籲世界衛生組織進行更透明、獨立的第二階段調查。

白宮發言人帕薩其周一在例行記者會上被問到美國情報報告時表示，美國一再呼籲世界衛生組織支持專家對疫情起源進行調查，並"避免調查遭到干擾或政治化"。美國希望世衛"能進行更透明、獨立的第二階段調查"。

她並指出，對於病毒的起源，目前沒有足夠的訊息得以做出結論，需要進行一系列研究，需要數據與獨立調查，這是美國一再呼籲的事。

而此前，美國國家安全委員會發言人對華爾街日報的報導不予置評，但表示拜登政府持續“對疫情大流行的最早時間，包括其在中國境內的起源，存在嚴重質疑。”

她說，美國政府正在與WHO以及其他成員國合作，支持以專家主導的方式對這次大流行的起源進行評估，“避免干擾或政治化。”她說：“我們不會發表聲明對WHO正在進行的SARS-CoV-2溯源研究進行預判，但是我們一直明確主張，合理的和技術上可信的說法應該由國際專家進行全面評估。”

華爾街日報說，熟悉關於上述實驗室研究人員信息的現任和前任官員對支持該報告的證據的可靠性表達了各種看法。一位不願透露姓名的人說，需要“進一步調查和進一步證實”。

一位消息人士並稱，美國希望確保中國加強合作與透明度。

法新社報道，中國外交部周一對此予以否認，發言人趙立堅周一在外交部例行發布會上表示，“美國不斷炒作實驗室泄漏問題，究竟是關心溯源，還是想轉移視線？”他重申武漢病毒研究所今年3月23日發布的相關聲明："2019年12月30日之前，該研究所未接觸過新型冠狀病毒，迄今為止（指3月23日前），該所職工和研究生保持冠病病毒“零感染”。

法新社指，中國在2019年12月31日向世衛報告，武漢市出現"原因不明"的肺炎群聚病例，而北京對有關"2019新冠病毒從武漢實驗室泄漏"的推論一直"激烈反駁"。不過，據中國方面稱，"新冠病毒被送到武漢病毒研究所進行研究"。

美國前特朗普政府曾提出2019新冠病毒是從武漢病毒實驗室泄漏的。