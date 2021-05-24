解放報：白俄總統盧卡申科真蠢

法國『解放報』載文點評白俄羅斯總統盧卡申科做事活像普京和習近平，普京野蠻對待納瓦尼，讓對方成了國家英雄；習近平威嚇歐洲議員，結果讓歐洲議會成了他的對頭，眼看着談判數年達成的歐中投資協定流產了……

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白俄羅斯總統盧卡申科周日下令軍機攔截載有反對派人士普羅塔塞維奇的一架客機不光引發了憤怒，更多的是驚愕! 歐洲議員貝爾納.蓋塔(Bernard Guetta)周一為法國解放報撰寫的題為『獨裁者們的弱點』一文寫道；盧卡申科下令劫持飛機，不只是獨裁者的惡行，同樣也是一個蠢蛋的作為。

文章指出這是海盜行為。白俄羅斯總統盧卡申科指揮劫持穿越其領空的國際航班，唯一目的是要把坐在客機上的一位記者投入監獄，我們面對的是一起純粹的國家盜匪行為。

這個星期天，盧卡申科就這樣一屁股坐在國際法之上。但是在作者看來，這一罪行首先告訴人們的是，盧卡申科不只是一個無法無天的獨裁者，他同樣是一個蠢蛋。為什麼呢？眼看眼明斯克大街上的抗議示威已銷聲匿跡，反對派苦苦尋求反彈尚未找到反彈的途徑。西方人在哪呢？坦白直說，最後西方人只好聽任白俄羅斯人遭遇的命運。儘管盧卡申科已再難贏回民意支持，然而這位獨裁者本來正在平息被他依靠作弊連任總統激起的抗議浪潮……

然而他卻把美國和歐洲聯盟重新發動起來反對他，他 也讓唯一的支持者普京措手不及。喚醒自以為已被他熄滅的危機，以驚人的盲目和手中唯一的一顆子彈，盧卡申科朝自己的腳上連開四槍! 很清楚，歐盟肯定再也不能被動地不聞不問，這架被迫降的客機連接的是從雅典到立陶宛航線，而被其強行封嘴的普羅塔塞維奇，此前已在波蘭流亡。也就是說，歐盟27個成員國中的3個被這一罪行牽連，而美國總統拜登與其前任相反，與獨裁政體毫無勾連。

至於盧卡申科的庇護人普京，前者的蠢舉給其正在全力準備的與拜登的會晤增加了難度，普京等待這一峰會已很久很久，他要世界看到，拜登將和他一對一，絕對平起平坐。他希望與拜登會晤之後，啟動莫斯科與華盛頓之間新的“和平共處”，沒想到，盧卡申科為了實現抓一個反對派的唯一目標，打亂了普京的盤算。

作者認為，愚蠢並不能解釋一切。這裡面還有恐慌。因為白俄羅斯獨裁者知道，他的國家的經濟一蹶不振，日益高漲的社會不滿導致政治抗爭，而克里姆林宮正在尋求一個能夠替代他從而一舉改變局面又能做到一切都不要改變的繼任人。

就在這種環境下，一位熟知世態變化，廣泛閱讀，並具影響力的反對派人士普羅塔塞維奇很明顯成為當局不顧一切要消除的眼中釘，以至於盧卡申科忘記了謹慎從事，結果愚不可及。把事情做得完全如普京對待納瓦爾尼，結果導致後者成為國家英雄，或者一如習近平對待歐洲議會，他自信能通過恐嚇鎮住批評中國的歐洲議員結果他成功地讓歐洲議會站在了自己的反面。哎，獨裁者們的弱點就在於永遠相信恐懼。