馮德萊恩：歐盟將凍結向白俄羅斯提供的30億歐元計畫

在白俄羅斯派戰機"迫降"瑞恩航空客機逮捕反對派人士後，歐盟領導人正在討論將祭出針對盧卡申科政權新的制裁措施。歐盟周一呼籲各國針對白俄採取"領空禁令"，馮德萊恩表示，歐盟將凍結向白俄羅斯提供的30億歐元計畫。

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法新社消息，歐盟27國領導人峰會周一晚到周二舉行，峰會將討論對白俄羅斯實施新的制裁。歐盟委員會主席馮德萊恩在峰會召開前表示，歐盟將凍結向白俄羅斯提供的30億歐元計畫。馮德萊恩表示，"歐盟將持續向白俄政權施壓，直到白俄羅斯尊重新聞及言論自由"。她並透露，歐盟新的制裁將針對"迫降客機"事件主要責任者，凍結責任領導人的資產，也包括白俄航空業。

歐盟領導人並呼籲各國關閉白俄羅斯領空，英國及烏克蘭已經將白俄羅斯列入"禁飛"黑名單。

歐盟領導人峰會期間，在專門討論外交事務的舉行工作晚餐上，27國領導人將討論與俄羅斯的關係。俄羅斯是白俄羅斯的主要支持者。

法新社報道，白俄羅斯當局迫降客機逮捕的反動派人士普羅塔塞維奇，已經被臨時關押在明斯克監獄。今年26歲的普羅塔塞維奇，是白俄羅斯媒體Nexta的前編輯。

歐盟繼美國都呼籲白俄羅斯立即釋放普羅塔塞維奇。

另外，國際民航組織周一宣布，將就白俄羅斯"迫降客機事件"在27日召開"緊急會議"。

該組織周一發推文表示，針對此事件，國際民航組織理事會主席決定召開本組織理事會36名外交代表的緊急會議。

國際民航組織此前推文稱，瑞恩航空客機及其乘客顯然遭到強迫降落，對此極為關切，此事件恐已違反制定有關空域主權、飛航與安全的規定芝加哥公約。