歐美各國向世衛施壓就新冠病毒溯源展開獨立透明調查

世界衛生大會周二進入第2天議程，美國及歐洲多國紛紛要求世界衛生組織就2019新冠病毒起源展開更深入的調查。美國衛生部長貝塞拉表示："新冠病毒起源的第二階段研究必須以透明和科學為基礎，更需賦予國際專家獨立性"；葡萄牙代表歐洲要求世衛列出病毒溯源具體時間表。

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法新社消息，第74屆世界衛生大會周一起召開，世衛組織的194個成員國代表與會。大會周二進入第2天議程，討論突發公共衛生事件防範與應對，會員國聽取包括2019冠狀病毒疾病"大流行防範和應對獨立小組"（IPPR）以及突發衛生事件獨立監督委員會等提出報告。美國以及歐洲多個國家都要求世衛就新冠病毒來源進行更深入調查。

法新社稱，今年年初，世衛的專家小組前往新冠病毒大流行的發起地中國武漢進行病毒溯源實地調查，但這次調查被懷疑缺乏"獨立性"。

美國周二呼籲在世界衛生組織進行第二階段的疫情起源調查時，要讓國際專家評估這個冠狀病毒的來源，以及"爆發初期幾天"的情況。

根據美國政府消息人士，美國情報單位正在檢視報告，內容關於中國一座病毒實驗室的研究員，在中國爆發首批2019冠狀病毒疾病病例的前一個月生重病。但消息人士也提醒，目前仍無證據證明病毒來自那座實驗室。

美國衛生部長貝塞拉周二在世大會以視訊方式發言表示："新冠病毒起源的第二階段研究必須以透明和科學為基礎，更需賦予國際專家獨立性，能夠全面評估病毒起源，以及疫情爆發初期幾天。"

他說，全球需要提高透明度，立即共享病毒爆發關鍵訊息，並強化公衛系統應對。

貝塞拉並未直接點名中國。已知首批2019新冠病毒感染病例在2019年12月出現在武漢。

此外，澳大利亞，日本及代表歐洲發言的葡萄牙都向世衛發出再次進行病毒溯源的要求。葡萄牙駐世衛代表馬西拉( Rui Macieira)表示，歐洲要求世衛新冠病毒起源的調查研究上取得進展，並列出具體的時間表。

世衛發言人加薩萊維奇（Tarik Jasarevic）此前在被問到接下來的第二階段調查任務時，告訴路透社，世衛正在評估這份報告的建議。

加薩萊維奇表示，技術小組將為必須進行的下階段研究準備提案，將呈交給世衛總幹事譚德塞參考。

他指出，譚德塞3月30日曾表示，對於擊中假設，包括實驗室泄漏假都有必要展開進一步調查。