專家警告中國居民負債居高

中國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚今天表示，2020年中國居民的槓桿率已超過德國和日本，這是比較危險的信號；而2010年以來中國居民債務的上升趨勢與美國次貸危機爆發之前的趨勢相似，尤其值得警惕。

廣告 繼續瀏覽後續

中國專家警告說，中國居民債務的上升趨勢與美國次貸危機爆發前相似，尤其值得警惕。據路透社今天報道稱，中國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚周三表示，中國居民部門槓桿率2004-2009年曾相對穩定，此後便急劇上升。

李揚在上海衍生品市場論壇上稱，“居民債務大部分與房地產市場相關，這強化了居民債務風險與房地產市場的風險互溢。”他並指出，中國的政府債券特別是地方政府債多數被商業銀行持有，導致了財政政策金融化，並使得財政風險和金融風險互溢性增強。

對於大宗商品上漲對於中國政策面的影響，李揚則預計，物價變動不會成為引致今年宏觀調控政策變化的主要因素。

該報道稱，擔憂大宗商品價格過快上漲是近期中國高層重點關注內容。國家發改委、工信部等五部門上周日召開會議，提出要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，要綜合施策保障供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導；此前一周國常會則提出要有效應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。