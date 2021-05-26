港警未決定 支聯會料獲批六四晚會機會微 各團體正各師各法

澳門警方首次以政治理由拒絕民間團體舉辦六四集會，香港亦不容樂觀。在港舉辦六四燭光悼念晚會的香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)昨(24日)與警方會面商討申請時，警方聲稱會以該會的五大綱領作為批准與否的考慮因素之一，但沒有就被部分建制派指為違反《港區國安法》的「反對一黨專政」綱領表態。該會副主席鄒幸彤和外界均估計，港警批准六四遊行和晚會的機會甚微，而不同民間團體已決定自行舉辦集會或以其他方式悼念六四，實行遍地開花，包括教會開放教堂。

廣告 繼續瀏覽後續

支聯會常委梁錦威和盧偉明昨與警方會晤時，警方曾以疫情及限聚令為由推搪，但支聯會表明，疫情目前已經緩和，政府亦已陸續放寬防疫措施，現在是是合適時候批出不反對通知書，不要損害市民的遊行和集會自由。該會亦會呼籲參加者跟隨防疫措施，包括四人一組、保持社交距離及戴口罩等。

身兼常務秘書部召集人的梁錦威會後又透露， 一如上周商討六四遊行的申請，警方曾逐一問及支聯會的五大綱領，包括「結束一黨專政」是什麼意思，他回復稱，如要建設民主中國，必須結束一黨專政。警方其後沒再追問，亦沒有就「五大綱領」是否違反國安法表態。支聯會強調，會繼續堅持五大綱領。

支聯會的「五大(工作)綱領」分別是「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，但中國僑聯副主席盧文端和其他建制派人士早前曾質疑支聯會五大綱領中的「結束一黨專政」違反國安法，有顛覆國家政權之嫌。

梁錦威又說，警方又罕有地就着支聯會近期舉辦的活動提問，包括上周日（16日）參與「六四長跑」者身穿黑衣是否有特別意思，六四講座的內容等。

梁不願評估申請獲批的機會率，現時仍爭取舉辦和平合法的遊行和集會，後備方案須待警方公布結果後再商討。不過，該會副主席鄒幸彤在支聯會宣傳六四集會的街站被問及時表示，「(警方)是否反對集會？估計機會都大。」而民間不同組織亦有相同估計，紛紛提出不同倡議。

以香港天主教正義和平委員會為例，該會過往均避免在六四當晚舉行悼念活動，以免與支聯會的維園燭光晚會重迭，反而會在晚會前於維園舉行祈禱會，一般視之為活動前湊，但正委會昨發出宣傳海報，指全港九新界七間天主教堂將於6月4日晚上8時起舉行「追思亡者彌撒」。該會表示，「因種種的原故」或許「無法明言」，但他們毋忘歷史，「願歷史的主宰垂顧那些春夏之交里，追求真理而逝世的人」，最後更在帖文寫上「拒絕遺忘，燭光處處」。

另外，亦有網民呼籲，仍在堅持的港人，六四當日身穿黑衣和戴黑口罩，並於晚上8時亮起手機燈光，「用自己方式，在自己的崗位，繼續戰鬥」。