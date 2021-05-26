特斯拉小心翼翼提高功能

特斯拉公司在北美市場的Model 3和Model Y汽車將從本月開始配備攝像頭，用於半自動駕駛，但沒有雷達傳感器。此舉正值監管機構和媒體對特斯拉所謂的 “自動輔助駕駛”和“完全自動駕駛(FSD)”功能的安全性審查日益嚴格之際，此前發生了一系列車禍。作為回應，特斯拉說已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心；所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在境內。

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據路透社消息說，審查日益嚴格之際，特斯拉加倍重視基於攝像頭的自動輔助駕駛功能。據特斯拉25日在一份聲明中說：“這將是第一批依靠相機視覺和神經網絡處理來提供自動輔助駕駛、完全自動駕駛和某些主動安全功能的特斯拉汽車。”

雖然像Waymo這樣的大多數公司為自動駕駛汽車配備了攝像頭及光學雷達和雷達等傳感器，但特斯拉一直專註於使用攝像頭來檢測和分析物體。

特斯拉的做法有助於降低成本，使其駕駛輔助功能商業化，但專家和其他公司提出了安全擔憂。特斯拉說，過渡到以攝像頭為重點的系統可能會導致部分駕駛輔助功能受限，如車道居中和停車輔助。據特斯拉說，所有新的Model S和Model X汽車，以及為北美以外市場製造的所有車輛，仍將配備雷達。

另據路透社說，特斯拉稱已在中國建立數據中心並將陸續增加，銷售數據將存儲在境內。

特斯拉在官方微博並稱，將向車主開放車輛信息查詢平台，此項工作正在緊鑼密鼓地進行中；“特斯拉將盡一切努力來貫徹執行汽車數據安全管理工作，確保數據安全。”

特斯拉同時強調，堅定支持行業的規範化發展；“汽車數據安全非常重要，特斯拉堅信，統一規範管理，將更有利於智能汽車的有序長遠發展。”特斯拉此前表示，正在開發線上信息系統平台，以供所有車主查詢獲取車機交互的數據。

該報道稱，4月中旬在上海車展上發生的特斯拉車主抗議事件，在社交媒體引起軒然大波。業內知情人士表示，因安全及客服投訴在中國受到監督的特斯拉，正在加強與監管機構互動並擴編政府關係團隊。