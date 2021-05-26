甘肅馬拉松慘釀21死世界震驚 習李促追責當地甩鍋天氣

甘肅白銀市景泰縣舉行的馬拉松越野賽釀21死，震驚全球。中共總書記習近平與中國國務院總理李克強事後批示要“嚴肅追責問責”。曾拯救數名選手的一名牧羊人昨天改口稱事發當天氣候“非常罕見”，今天遭中國知名調查記者指控背後有當地官員在操縱，試圖把人禍推給天災。

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由當地官方主辦的第4屆黃河石林山地馬拉松越野賽22日在甘肅省白銀市景泰縣開賽，但過程遭遇極端天氣造成21名選手死亡。中共總書記習近平與中國國務院總理李克強事後批示要“嚴肅追責問責”。據中央社今天報道稱，當地官方被控人禍推給天災，曾拯救數名選手的牧羊人朱克銘改口稱事發當天氣候“非常罕見”，但26日遭中國知名調查記者指控背後有當地官員在操縱，試圖把人禍推給天災。

一場馬拉松賽造成21死，震驚全球。但在當地牧羊的朱克銘聽到呼救聲，帶領一群選手躲入窯洞取暖，因而救了6人性命，事後引為美談。據新京報24日報道說，朱克銘事後受訪說，當天的天氣很不好，下雨下冰雹，可見度不高，穿着棉襖也不管用，還是很冷，並稱當地“這種惡劣天氣還挺常見”。他接受多家中國媒體採訪也都這麼說。但在官媒中央電視台“朝聞天下”25日報導中，朱克銘改口說：“像出事那天的天氣也是不經常見的”，“這種天氣真的非常稀罕、非常罕見……”。

據中央社說，前南方周末調查記者褚朝新25日在其微信公眾號發文強調，如果這種惡劣天氣很常見，那如今死人的事實就證明當地不適合搞這種野外長跑比賽，前3次沒死人只能說是僥倖。在經常出現這種惡劣天氣的地方頻繁辦這種野外長跑比賽，“死人是遲早的事情”。他質疑，如果這種惡劣天氣在當地很常見，那舉辦方和承辦方為什麼還要辦這種賽事呢？是因為他們無知不知道失溫不知道失溫會死人，還是因為低估了惡劣天氣的的殺傷力呢？不管是哪一個原因，只要確定這種天氣在當地很常見，那這場死了21人的慘劇就是人禍而非天災。

據褚朝新並質疑，如此淳樸的牧羊人，為什麼公然改口撒謊呢？如此善良的牧羊人，為何就同一個事情對媒體有兩種截然相反的表達呢？這種前後自相矛盾的說法，絕對是有人在背後操縱，絕對是有人要求牧羊人改口，有人在試圖把人禍變成天災。

該報道稱，褚朝新今天進一步在微博發文稱：“具可靠消息，牧羊人改口說當日天氣罕見是背後有當地官員在操縱。”

北京晚報“北晚新視覺”今天說，有當地村民稱，22日事發當天村裡的微信群有發過大風藍色預警。白銀氣象局工作人員也指出，21日就成功預報預警了這次的大風天氣，並透過手機短信通知了馬拉松主辦方。

據中央社說，截至今晚7時，官方尚未發布這起悲劇的具體究責消息。