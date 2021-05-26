美國朝野再聚焦新冠病毒溯源 促不排除實驗室泄漏調查 中國批駁

美國參眾兩院情報委員會正在就新冠病毒的來源以及美國政府如何應對這場危機展開各自的調查。美國衛生部長也呼籲對新冠病毒起源展開第二階段調查。中美兩國在新冠病毒溯源問題上針鋒相對。美國政府呼籲對新冠病毒起源的時間、地點和方式進行新的調查，而中國政府認為現在的調查方嚮應該轉向其他國家，這反映出兩國之間的政治緊張關係，而這種摩擦正在阻礙新冠病毒的溯源工作。

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就中美兩國在新冠病毒溯源問題上針鋒相對，華爾街日報今天報道說，美方呼籲由獨立的國際專家展開新一輪研究。

而中國周二在世界衛生組織決策機構的年度會議上表示，中方認為在中國進行的溯源調查已經完成，稱現在應該把注意力轉向其他國家。

在此次由近200個國家和地區政府參加的會議上，這種立場的對立似乎難以調和，顯示出政治上的緊張關係正在阻礙新冠病毒溯源的努力。新冠疫情最早在中國傳播。根據全球衛生條例，WHO再次派遣國際專家赴中國開展進一步研究必須獲得中方同意。今年早些時候，一個由WHO牽頭的國際專家組赴中國進行了為期一個月的溯源調查。

據路透社報道稱，美國兩名國會官員表示，美國參眾兩院情報委員會正在就新冠病毒的來源以及美國政府如何應對這場危機展開各自的調查。美國政府消息人士說，美國情報機構正在調查有關中國武漢一病毒實驗室研究人員在2019年新冠病例被首次披露前的一個月身染重病的報告。

由民主黨人Mark Warner領導的參議院情報委員會已就與疫情有關的各種問題向情報機構提出質詢，包括疫情可能源於實驗室事故還是源自動物。據這名官員表示，該委員會將調查目前未解密的這些報告的準確性。報告稱，武漢病毒研究所的研究人員病情嚴重，於2019年11月到醫院尋求治療。三名政府消息人士警告說，美國情報機構還沒有就這種病毒的起源得出任何結論。新冠病毒首先在武漢被發現，然後蔓延至全球。

與此同時，另一位國會官員表示，由民主黨人Adam Schiff擔任主席的眾議院情報委員會一直在“深入調查”美國情報機構“對疫情的反應和上報情況”。這名官員說，眾議院委員會正在繼續向這些機構施壓，要求它們提供信息。該委員會擔心，“中國缺乏合作和透明度，將繼續阻礙所有對病毒起源作出權威解釋的努力。”

上周，該眾議院委員會的共和黨少數派發布了自己的新冠疫情報告，重點關注了武漢病毒研究所。

這份共和黨的報告稱，有“重大間接證據令人嚴重擔憂，新冠肺炎病毒可能是該研究所泄露的”，稱武漢實驗室參與了生物武器研究，並表示北京試圖“掩蓋”病毒的來源。

《華爾街日報》周日報導了有關武漢病毒研究所三位研究人員尋求醫院治療的信息。

路透社說，中國外交部發言人趙立堅周一回應稱，報道所稱的武漢病毒研究所里有三個人患病，“完全是不符合事實的”。

路透社另一個報道稱，美國衛生部長呼籲對新冠病毒起源展開第二階段調查，允許國際專家對病毒起源以及“疫情初期情況”進行評估。

據美國衛生與公共服務部長貝科拉(Xavier Becerra)在發送給世界衛生組織(WHO)年度部長會議的視頻消息中說道，“啟動第二階段新冠病毒起源研究時，調查範圍必須透明且以科學為基礎，並給予國際專家獨立性，能夠全面評估病毒起源以及疫情初期的情況。”

路透社說，美國衛生與公共服務部長貝科拉沒有直接提到中國。