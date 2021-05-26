美國眾議院提出抗衡中國的全面法案：聚焦競爭與人權

美國在應對中國競爭方面的努力取得進展，眾議院外交事務委員會主席周二提出了提高經濟競爭力和在人權方面向中國施壓的全面法案。在嚴重分裂的美國國會，對於與中國打交道時採取強硬立場，是真正取得兩黨共識的少量議題之一。

廣告 繼續瀏覽後續

美國眾議院提出抗衡中國的全面法案。據路透社說，美國國會眾議員Gregory Meeks提出了“確保美國全球領導力和參與法”(EAGLE Act)。而參議院則推進對自己提出的尋求抗衡中國的立法進行投票。

在嚴重分裂的美國國會，對於與中國打交道時採取強硬立場，是真正取得兩黨共識的少量議題之一。拜登政府支持抗衡中國的努力，在談論所面臨的最大戰略性挑戰時，官員們一再提及與中國的競爭。

Meeks提出這項厚達470頁的法案涉及一系列議題，包括增加投資以促進美國製造業、貿易、與盟友和夥伴的合作、重新參與國際性組織，以及承認中國的維吾爾族穆斯林少數民族受到的待遇是種族滅絕。

據該法案中表示，“美國必須與盟國和合作夥伴密切協調，以有效地與(中國)競爭，包括鼓勵盟國和夥伴在平衡和遏制(中國)的積極行為方面酌情承擔更大的作用。”

委員會的一名助手說，Meeks打算與委員會的共和黨人合作制定該立法，希望委員會最快在下個月通過。然後，該措施將與眾議院其他委員會正在審議的立法相結合，並最終與參議院的法案相結合。

該報道稱，此項眾議院法案包括增加美國對台灣和香港民主活動人士支持的條款。它還授權進行審查，以評估在美國金融市場上市的中國公司，包括它們是否助長了侵犯人權行為。該措施還呼籲與中國在共同利益的領域進行合作，特別是氣候變化。