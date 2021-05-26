香港疫苗接種率低 港府決為在港陸客和難民免費接種 余貨擬贈他國

香港接種率至今只不足兩成，為提高接種率，港府以公共衛生為由，決定擴大免費接種疫苗計畫至持往來港澳通行證(俗稱雙程證)來港的大陸人和難民，受惠人數逾五萬人；另外，部分法定機構則響應港府呼籲，給予接種疫苗員工有薪假期，使更多人「打針」。但專家預計，港府將不能在疫苗使用限期前用完所訂疫苗，剩餘的數以百萬計疫苗，港府打算捐給其他需要疫苗的地方。但專家建議，港府可同時考慮把接種疫苗計畫擴大至其他年齡群組。

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香港至今有127.8萬人4種第一劑疫苗，接種率約為19%，連已接種第二劑的計算，港府已為市民接種220萬劑疫苗，占港府訂購併會於今年赴運的1500萬劑疫苗的一成半。但疫苗使用期在9月便會期滿，港府曾呼籲市民在8月接種第一劑，但成效不彰。

港府昨(25日)午公布，基於公共衛生考慮，擴大疫苗接種計畫至四萬多名持雙程證來港探親或辦事的中國內地居民，因為他們會留港一段時間；另外，亦會為一萬三千名在港的免遣返聲請人及獲聯合國難民事務高級專員署確認為難民的人士接種疫苗，在了解他們的意向後，擬於7月起安排四至六間指定疫苗接種中心為難民接種疫苗。

此外，早前有工會呼籲港府規定僱主給予打針工人有薪假期，以免影響其收入，一直未有響應的特首林鄭月娥昨日表明，會考慮給予願意接種疫苗的公務員有薪假期，更呼籲僱主和商場業主等人提出方法鼓勵市民打針，以便社會儘快回復正常和人員往來。

香港賽馬會今天作出響應，表示凡已完成接種兩劑疫苗的各類員工均可申請最多三天有薪特別假期，而時薪兼職員工完成接種後亦可獲特別薪金津貼。1外，所有接種疫苗的員工均可獲額外的醫療和人壽保險保障。

不過，以現時每日有一萬多人預約和二萬多人實際前往接種疫苗的情況計算，港府所訂購的疫苗應有大量剩餘，有媒體報道指，港府可能會因疫苗接種率不足而棄置數以百萬劑的疫苗，港府發言人昨晚深夜發稿否認棄置說。發言人稱，已運抵香港而尚未使用的疫苗共有189萬劑，而市民預約接雒的需求轉弱，為免浪費，港府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理，預計未能在本年內今輪接種計畫或疫苗使用限期前接種的疫苗，可能的解決方法包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世界衛生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐給其他更需要疫苗的地方。

發言人續稱，庫存的84萬劑復必泰疫苗，使用期限將於8月中屆滿，但市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，平均每日在網上預約接種者只有約一萬劑量，呼籲市民不要再持觀望態度，趁疫苗充足及接種中心有足夠容量時儘早接種疫苗。

對此，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在不同的電台節目表示，把過剩疫苗給予更需要疫苗的國家或地區，可以避免浪費，但他認為，港府應儘快落實把復必泰疫苗接種年齡門坎降至11至15歲，以推廣年輕人接種疫苗。

他又說，防疫措施不可能無了期收緊，疫苗接種是中長線抗疫策略，未來每年很大機會要再接種疫苗，呼籲仍然猶豫的市民思考清楚。