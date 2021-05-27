中國未允許外交官旁聽澳籍作家楊恆均間諜案的庭審

中國北京一家法庭今天關門審判了澳大利亞籍作家楊恆均案，楊恆均被指控從事間諜。澳大利亞外交針對中國禁止澳大利亞外交官員旁聽提出批評。中國譴責澳大利亞干預中國司法。

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據華爾街日報今天報道說，中國有關部門未允許澳大利亞外交官旁聽澳籍作家楊恆均涉嫌從事間諜活動一案的庭審。該案加劇了中澳緊張關係。

楊恆均是一位澳籍博主和間諜小說家，該案定於周四在北京市第二中級人民法院以不公開方式審理。澳大利亞駐華大使傅關漢(Graham Fletcher)在北京二中院外面表示，澳大利亞外交官被告知，因疫情關係，他們不能進入該法院。但他說，中國外交部告訴這些澳大利亞人，這是一起涉及國家安全的案件，所以不允許他們旁聽。

據澳大利亞駐華大使傅關漢表示，“這令人深感遺憾、擔心、不滿，” 傅關漢稱，“我們一直對該案有所擔憂，包括缺乏透明度，我們因此認為這是任意拘留的例證。”

據中國駐澳大利亞大使館的一位發言人上周表示，澳方應切實尊重中國司法主權，不得干預楊恆均一案。

據路透社今天報道，中國外交部新聞發言人趙立堅周四稱，就澳籍作家楊恆均案向澳大利亞提出嚴正交涉，堅決反對澳洲干預此案。“楊恆均案涉及國家秘密，依法不公開審理，不安排旁聽，完全合法合理。”趙立堅在外交部新聞發布會上作上述表示並稱，北京市第二中級人民法院於5月27日依法開庭審理。目前案件正在審理過程中，法院將擇期宣判。中方堅決反對澳方無理干擾中方依法辦案，粗暴干涉中國司法主權。

據趙立堅說，“根據中國法律，有關涉及國家秘密的案件不公開審理，任何人不得旁聽。這也是很多國家通行的做法。”趙立堅稱，中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障楊恆均各項訴訟權利。

據該報道，澳籍華裔作家楊恆均周四在北京受審。楊恆均2019年初因涉嫌危害國家安全在北京被拘留。澳洲外長佩恩上周五發表聲明稱，中國一直沒有就楊恆均的案子向澳洲方面作出過任何解釋，也沒有提供任何有關對楊恆均提出指控的證據。中澳關係逾一年來持續惡化。澳洲4月取消了維多利亞州與中國簽訂的兩項“一帶一路”協議，隨後中國5月初宣布無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動，這是本已緊繃的中澳關係遭受的最新挫折。