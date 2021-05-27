中美貿易：戴琪稱美國同中國在經貿關係仍面臨“相當大的”挑戰

中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪周四上午進行了通話，雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。美國貿易代表戴琪此前表示，美國在與中國的貿易和經濟關係方面仍然面臨 “非常大的挑戰”，需要拜登政府全面關注。在美中第一階段貿易協議於2021年底到期之前，拜登政府正在對美中貿易政策進行全面評估。

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據路透社今天報道說，美國總統拜登要求進一步調查新冠病毒起源、包括中國實驗室泄露的可能性之際，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪周四上午進行了通話，雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

根據中國商務部網站刊登的新聞稿稱，“雙方本着平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。”

根據美國貿易代表辦公室(USTR)，她在與劉鶴的會談中提出“關切的議題。”USTR聲明稿說，“在他們坦率的意見交換中，戴琪代表討論了拜登-哈里斯政府以工人為中心的貿易政策的指導原則，以及她對美中貿易關係的持續評估，同時亦提出關切的議題。”USTR聲明稿稱。

這是拜登1月就任美國總統以來，世界兩大經濟體的貿易牽頭人第一次正式交流。在美中第一階段貿易協議於2021年底到期之前，拜登政府正在對美中貿易政策進行全面評估。

據戴琪稍早在接受路透社專訪時說，美中‘第一階段’貿易協議很重要，但只是美中這兩個全球最大經濟體之間充滿挑戰和複雜關係的一部分。戴琪說，“我們與中國的整體挑戰也仍然存在，而且非常大。”

關於中美第一階段貿易協議，戴琪說，“我們應該它放在整個美中貿易和經濟關係的脈絡下，而這個關係是非常、非常具有挑戰性的，需要我們全面關注。”

拜登政府承諾對中國國家驅動的經濟模式進行強有力反擊，對創新進行新的投資以保持美國的科技優勢。

據路透社說，中國2020年的實際購買規模較目標少了大約40%，2021年的進口量仍然落後，為期兩年的第一階段貿易協議只剩下七個月。根據彼得森國際經濟研究所的數據，2020年中國從美國進口的相關產品總額為999億美元，而承諾的是1,731億美元。