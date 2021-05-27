前特首梁振英傳表明再參選意願 北京未表態

目前是中國全國政協副主席的香港前行政長官（特首）梁振英已向北京表明參選來屆特首的意願，北京方面沒有明確表態。香港媒體稱有意問鼎下屆特首寶座的各路人馬已開始熱身，其中以梁振英最為活躍。

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據中央社今天報道稱，“香港01”網站今天在報導中引述兩位熟悉港澳事務的消息人士說，梁振英已向北京表達希望參選下屆特首的意願，北京沒有明確表態，既沒有表明支持，也沒有反對。報導引述親政府的資深建制派人士分析，北京“無表態也是一種表態”，並認為梁振英陣營在北京未發出清晰訊號下，正“複製”當年2012年競選策略，提出房屋等民生問題，以累積民望，爭取參選特首。

但該報消息表示，北京方面最終會否向梁振英的參選“開綠燈”，仍是未知之數。

據該報同時指出，有意問鼎特首寶座的各路人馬已開始熱身，其中以梁振英最為活躍，近日多次批評現任特首林鄭月娥政府的施政，又提出開發郊野公園邊陲、設立文化局等，大有捲土重來參選之勢。

在香港政壇中，梁振英被視為北京中央十分重用和信任的人，甚至是北京方面長期培養的香港政界人士。他曾是測量師學會前會長及戴德梁行亞太區前主席，年輕時已參與香港主權轉移事務。香港主權轉移後，他曾擔任行政會議非官守議員召集人，當時外界已普遍相信他是北京方面培養的特首人選。

但梁振英從政以來，卻一直成為泛民主派針對攻擊的對象，令其從政步伐舉步維艱。2012年，梁振英當選特首後，在各方面施政都受到泛民方面攻擊，即使出席活動，一些激進泛民組織都會派人前往抗議示威，意圖令其難堪。2016年底，梁振英宣布，因家庭原因，放棄爭取連任；翌年的特首選舉，由林鄭月娥當選。

據中央社報道說，梁振英卸任特首後，以中國全國政協副主席身分活動，而其活動方向主要針對泛民人士和組織，且十分高調。在2019年的“反送中”運動中，當大部分建制派不敢高調支持政府時，梁振英卻主動攻擊整個運動，並牽頭成立“803”基金，不時懸紅鼓勵市民舉報“暴徒”。