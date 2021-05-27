劉鶴與戴琪首次通話 稱中美貿易重要 打破中方考慮更換與美談判主將傳言

根據中國官媒報道，國務院副總理劉鶴以「中美全面經濟對話中方牽頭人」的身分，與美國貿易代表戴琪通電話，是美國拜登政府上台四個多月以來，中美貿易高層官員首次通話。雙方認為，發展雙邊貿易非常重要，並同意繼續保持溝通。有關報道，間接否認了美國傳媒早前指北京正考慮是否更換中方談判主將，以同是中共中央政治局委員的副總理胡春華代替劉鶴的消息。

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中國商務部今(27日)早發布簡短信息，在劉鶴的官方名銜後加上「中美全面經濟對話中方牽頭人」，指他今早與美貿易代表戴琪通話。商務部續稱，雙方本着平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

美方的公告指出，戴琦通話時提出拜登政府以工人為中心的貿易政策指導原則、她對中美貿易的看法，以及相關議題持續引起的關注。公告形容，雙方的對話坦誠，戴琦期待與劉鶴進一步討論。

彭博社早前報道，中美政府已於周二晚舉行工作人員層級對話，中方當時促請美方撤銷關稅，認為是推進雙邊關係的必要元素。中美去年1月簽署第一階段貿易協議，美國貿易代表辦公室和中國官員要每半年舉行會議，討論協議執行情況。但在拜登於本年1月20日就任美國總統後，中美貿易高層官員一直未有再就首階段貿易協議展開對話。美媒《華爾街日報》本月中曾引述知情人士表示，北京正在考慮，是否應該以胡春華代替與美國特朗普政府談判中美貿易協議並監督執行第一階段貿易協議的習近平特使劉鶴。有關消息引起諸多猜疑，不知是意味習近平與劉鶴出現齟齬抑或是習近平的「二十大」卡位戰提前出現。